Puffer (PUFFER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2036. Viimeisen 24 tunnin aikana PUFFER on vaihdellut alimmillaan $ 0.2028 ja korkeimmillaan $ 0.2113 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PUFFER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9974820750431335, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1379968490783011.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PUFFER on muuttunut -0.10% viimeisen tunnin aikana, -0.58% 24 tunnin aikana ja -7.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Puffer (PUFFER) -rahakkeen markkinatiedot
No.688
$ 35.82M
$ 35.82M$ 35.82M
$ 419.40K
$ 419.40K$ 419.40K
$ 203.60M
$ 203.60M$ 203.60M
175.95M
175.95M 175.95M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
17.59%
ETH
Puffer-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 35.82M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 419.40K. PUFFER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 175.95M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 203.60M.
Puffer (PUFFER) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Puffer-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.001188
-0.58%
30 päivää
$ -0.015
-6.87%
60 päivää
$ +0.055
+37.01%
90 päivää
$ -0.0246
-10.79%
Puffer-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään PUFFER-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001188 (-0.58%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Puffer 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.015 (-6.87%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Puffer-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PUFFER-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.055 (+37.01%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Puffer-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0246 (-10.79%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Puffer (PUFFER)?
Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions.
Puffer on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Puffer-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista PUFFER-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Puffer-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Puffer-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Puffer-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Puffer (PUFFER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Puffer (PUFFER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Puffer-rahakkeelle.
Puffer (PUFFER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PUFFER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Puffer (PUFFER) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Puffer:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Puffer MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.