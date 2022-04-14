Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Paris Saint-Germain (PSG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen tiedot The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services. Virallinen verkkosivusto: https://www.socios.com/paris-saint-germain/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xc2661815C69c2B3924D3dd0c2C1358A1E38A3105 Osta PSG-rahaketta nyt!

Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 18.93M $ 18.93M $ 18.93M Kokonaistarjonta: $ 19.89M $ 19.89M $ 19.89M Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.59M $ 10.59M $ 10.59M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 35.56M $ 35.56M $ 35.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 50.1 $ 50.1 $ 50.1 Kaikkien aikojen alin: $ 1.351577858797389 $ 1.351577858797389 $ 1.351577858797389 Nykyinen hinta: $ 1.788 $ 1.788 $ 1.788 Lue lisää Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen hinnasta

Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PSG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PSG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PSG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PSG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PSG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PSG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PSG-rahakkeita MEXCistä nyt!

Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen hintahistoria PSG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PSG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PSG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PSG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PSG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PSG-rahakkeen hintaennuste nyt!

