Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.744
$ 1.744$ 1.744
24 h:n matalin
$ 1.841
$ 1.841$ 1.841
24 h:n korkein
$ 1.744
$ 1.744$ 1.744
$ 1.841
$ 1.841$ 1.841
$ 61.23039646
$ 61.23039646$ 61.23039646
$ 1.351577858797389
$ 1.351577858797389$ 1.351577858797389
-1.29%
-0.95%
-7.32%
-7.32%
Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.762. Viimeisen 24 tunnin aikana PSG on vaihdellut alimmillaan $ 1.744 ja korkeimmillaan $ 1.841 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PSG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 61.23039646, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.351577858797389.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PSG on muuttunut -1.29% viimeisen tunnin aikana, -0.95% 24 tunnin aikana ja -7.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen markkinatiedot
No.912
$ 18.66M
$ 18.66M$ 18.66M
$ 397.60K
$ 397.60K$ 397.60K
$ 35.05M
$ 35.05M$ 35.05M
10.59M
10.59M 10.59M
19,890,000
19,890,000 19,890,000
BSC
Paris Saint-Germain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.66M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 397.60K. PSG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.59M ja sen kokonaistarjonta on 19890000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 35.05M.
Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Paris Saint-Germain-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0169
-0.95%
30 päivää
$ +0.164
+10.26%
60 päivää
$ +0.385
+27.95%
90 päivää
$ -0.956
-35.18%
Paris Saint-Germain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään PSG-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0169 (-0.95%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Paris Saint-Germain 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.164 (+10.26%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Paris Saint-Germain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PSG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.385 (+27.95%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Paris Saint-Germain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.956 (-35.18%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Paris Saint-Germain (PSG)?
The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.
Paris Saint-Germain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Paris Saint-Germain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista PSG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Paris Saint-Germain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Paris Saint-Germain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Paris Saint-Germain-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Paris Saint-Germain (PSG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Paris Saint-Germain (PSG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Paris Saint-Germain-rahakkeelle.
Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PSG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Paris Saint-Germain (PSG) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Paris Saint-Germain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Paris Saint-Germain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
