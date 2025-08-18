Lisätietoja PSG-rahakkeesta

PSG-rahakkeen hintatiedot

PSG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PSG-rahakkeen tokenomiikka

PSG-rahakkeen hintaennuste

PSG-rahakkeen historia

PSG-osto-opas

PSG/fiat-valuuttamuunnin

PSG-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Paris Saint-Germain-logo

Paris Saint-Germain – hinta (PSG)

1PSG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.762
$1.762$1.762
-0.95%1D
USD
Reaaliaikainen Paris Saint-Germain (PSG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:40:57 (UTC+8)

Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.744
$ 1.744$ 1.744
24 h:n matalin
$ 1.841
$ 1.841$ 1.841
24 h:n korkein

$ 1.744
$ 1.744$ 1.744

$ 1.841
$ 1.841$ 1.841

$ 61.23039646
$ 61.23039646$ 61.23039646

$ 1.351577858797389
$ 1.351577858797389$ 1.351577858797389

-1.29%

-0.95%

-7.32%

-7.32%

Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.762. Viimeisen 24 tunnin aikana PSG on vaihdellut alimmillaan $ 1.744 ja korkeimmillaan $ 1.841 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PSG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 61.23039646, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.351577858797389.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PSG on muuttunut -1.29% viimeisen tunnin aikana, -0.95% 24 tunnin aikana ja -7.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen markkinatiedot

No.912

$ 18.66M
$ 18.66M$ 18.66M

$ 397.60K
$ 397.60K$ 397.60K

$ 35.05M
$ 35.05M$ 35.05M

10.59M
10.59M 10.59M

19,890,000
19,890,000 19,890,000

BSC

Paris Saint-Germain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.66M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 397.60K. PSG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.59M ja sen kokonaistarjonta on 19890000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 35.05M.

Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Paris Saint-Germain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0169-0.95%
30 päivää$ +0.164+10.26%
60 päivää$ +0.385+27.95%
90 päivää$ -0.956-35.18%
Paris Saint-Germain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PSG-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0169 (-0.95%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Paris Saint-Germain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.164 (+10.26%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Paris Saint-Germain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PSG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.385 (+27.95%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Paris Saint-Germain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.956 (-35.18%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Paris Saint-Germain (PSG)?

Tarkista Paris Saint-Germain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Paris Saint-Germain (PSG)

The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

Paris Saint-Germain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Paris Saint-Germain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PSG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Paris Saint-Germain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Paris Saint-Germain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Paris Saint-Germain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Paris Saint-Germain (PSG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Paris Saint-Germain (PSG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Paris Saint-Germain-rahakkeelle.

Tarkista Paris Saint-Germain-rahakkeen hintaennuste nyt!

Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen tokenomiikka

Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PSG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Paris Saint-Germain (PSG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Paris Saint-Germain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Paris Saint-Germain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PSG paikallisiin valuuttoihin

1 Paris Saint-Germain(PSG) - VND
46,367.03
1 Paris Saint-Germain(PSG) - AUD
A$2.7311
1 Paris Saint-Germain(PSG) - GBP
1.30388
1 Paris Saint-Germain(PSG) - EUR
1.51532
1 Paris Saint-Germain(PSG) - USD
$1.762
1 Paris Saint-Germain(PSG) - MYR
RM7.43564
1 Paris Saint-Germain(PSG) - TRY
72.11866
1 Paris Saint-Germain(PSG) - JPY
¥260.776
1 Paris Saint-Germain(PSG) - ARS
ARS$2,312.32546
1 Paris Saint-Germain(PSG) - RUB
141.98196
1 Paris Saint-Germain(PSG) - INR
153.85784
1 Paris Saint-Germain(PSG) - IDR
Rp28,885.24128
1 Paris Saint-Germain(PSG) - KRW
2,467.78672
1 Paris Saint-Germain(PSG) - PHP
100.71592
1 Paris Saint-Germain(PSG) - EGP
￡E.85.43938
1 Paris Saint-Germain(PSG) - BRL
R$9.63814
1 Paris Saint-Germain(PSG) - CAD
C$2.43156
1 Paris Saint-Germain(PSG) - BDT
214.29444
1 Paris Saint-Germain(PSG) - NGN
2,706.59058
1 Paris Saint-Germain(PSG) - COP
$7,104.8245
1 Paris Saint-Germain(PSG) - ZAR
R.31.24026
1 Paris Saint-Germain(PSG) - UAH
72.55916
1 Paris Saint-Germain(PSG) - VES
Bs241.394
1 Paris Saint-Germain(PSG) - CLP
$1,709.14
1 Paris Saint-Germain(PSG) - PKR
Rs496.74304
1 Paris Saint-Germain(PSG) - KZT
946.79308
1 Paris Saint-Germain(PSG) - THB
฿57.54692
1 Paris Saint-Germain(PSG) - TWD
NT$53.72338
1 Paris Saint-Germain(PSG) - AED
د.إ6.46654
1 Paris Saint-Germain(PSG) - CHF
Fr1.4096
1 Paris Saint-Germain(PSG) - HKD
HK$13.76122
1 Paris Saint-Germain(PSG) - AMD
֏674.3174
1 Paris Saint-Germain(PSG) - MAD
.د.م15.87562
1 Paris Saint-Germain(PSG) - MXN
$33.05512
1 Paris Saint-Germain(PSG) - SAR
ريال6.6075
1 Paris Saint-Germain(PSG) - PLN
6.44892
1 Paris Saint-Germain(PSG) - RON
лв7.6647
1 Paris Saint-Germain(PSG) - SEK
kr16.95044
1 Paris Saint-Germain(PSG) - BGN
лв2.96016
1 Paris Saint-Germain(PSG) - HUF
Ft601.35298
1 Paris Saint-Germain(PSG) - CZK
37.2663
1 Paris Saint-Germain(PSG) - KWD
د.ك0.53741
1 Paris Saint-Germain(PSG) - ILS
6.00842
1 Paris Saint-Germain(PSG) - AOA
Kz1,615.03158
1 Paris Saint-Germain(PSG) - BHD
.د.ب0.664274
1 Paris Saint-Germain(PSG) - BMD
$1.762
1 Paris Saint-Germain(PSG) - DKK
kr11.31204
1 Paris Saint-Germain(PSG) - HNL
L46.32298
1 Paris Saint-Germain(PSG) - MUR
80.57626
1 Paris Saint-Germain(PSG) - NAD
$31.13454
1 Paris Saint-Germain(PSG) - NOK
kr17.93716
1 Paris Saint-Germain(PSG) - NZD
$3.01302
1 Paris Saint-Germain(PSG) - PAB
B/.1.762
1 Paris Saint-Germain(PSG) - PGK
K7.29468
1 Paris Saint-Germain(PSG) - QAR
ر.ق6.41368
1 Paris Saint-Germain(PSG) - RSD
дин.177.76818

Paris Saint-Germain-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Paris Saint-Germain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Paris Saint-Germain-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Paris Saint-Germain”

Paljonko Paris Saint-Germain (PSG) on arvoltaan tänään?
PSG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.762 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PSG-USD-parin nykyinen hinta?
PSG -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.762. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Paris Saint-Germain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PSG markkina-arvo on $ 18.66M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PSG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PSG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.59M USD.
Mikä oli PSG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PSG saavutti ATH-hinnaksi 61.23039646 USD.
Mikä oli PSG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PSG-rahakkeen ATL-hinta oli 1.351577858797389 USD.
Mikä on PSG-rahakkeen treidausvolyymi?
PSG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 397.60K USD.
Nouseeko PSG tänä vuonna korkeammalle?
PSG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PSG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:40:57 (UTC+8)

Paris Saint-Germain (PSG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

PSG-USD-laskin

Summa

PSG
PSG
USD
USD

1 PSG = 1.762 USD

Treidaa PSG-rahaketta

PSGUSDT
$1.762
$1.762$1.762
-1.06%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu