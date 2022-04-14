Prom (PROM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Prom (PROM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Prom (PROM) -rahakkeen tiedot Virallinen verkkosivusto: https://prom.io/ Valkoinen paperi: https://prom.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfc82bb4ba86045af6f327323a46e80412b91b27d Osta PROM-rahaketta nyt!

Prom (PROM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Prom (PROM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 160.42M $ 160.42M $ 160.42M Kokonaistarjonta: $ 19.25M $ 19.25M $ 19.25M Kierrossa oleva tarjonta: $ 18.25M $ 18.25M $ 18.25M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 169.21M $ 169.21M $ 169.21M Kaikkien aikojen korkein: $ 10.639 $ 10.639 $ 10.639 Kaikkien aikojen alin: $ 0.100493014529 $ 0.100493014529 $ 0.100493014529 Nykyinen hinta: $ 8.79 $ 8.79 $ 8.79 Lue lisää Prom (PROM) -rahakkeen hinnasta

Prom (PROM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Prom (PROM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PROM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PROM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PROM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PROM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PROM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Prom (PROM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PROM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PROM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Prom (PROM) -rahakkeen hintahistoria PROM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PROM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PROM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PROM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PROM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PROM-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!