Prom-logo

Prom – hinta (PROM)

1PROM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$9.18
$9.18$9.18
-0.76%1D
USD
Reaaliaikainen Prom (PROM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:40:14 (UTC+8)

Prom (PROM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 8.949
$ 8.949$ 8.949
24 h:n matalin
$ 9.337
$ 9.337$ 9.337
24 h:n korkein

$ 8.949
$ 8.949$ 8.949

$ 9.337
$ 9.337$ 9.337

$ 106.12267147
$ 106.12267147$ 106.12267147

$ 0.100493014529
$ 0.100493014529$ 0.100493014529

-0.65%

-0.76%

+2.19%

+2.19%

Prom (PROM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 9.177. Viimeisen 24 tunnin aikana PROM on vaihdellut alimmillaan $ 8.949 ja korkeimmillaan $ 9.337 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PROM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 106.12267147, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.100493014529.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PROM on muuttunut -0.65% viimeisen tunnin aikana, -0.76% 24 tunnin aikana ja +2.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Prom (PROM) -rahakkeen markkinatiedot

No.257

$ 167.48M
$ 167.48M$ 167.48M

$ 99.74K
$ 99.74K$ 99.74K

$ 176.66M
$ 176.66M$ 176.66M

18.25M
18.25M 18.25M

19,250,000
19,250,000 19,250,000

19,250,000
19,250,000 19,250,000

94.80%

ETH

Prom-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 167.48M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.74K. PROM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.25M ja sen kokonaistarjonta on 19250000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 176.66M.

Prom (PROM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Prom-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0703-0.76%
30 päivää$ +0.286+3.21%
60 päivää$ +4.124+81.61%
90 päivää$ +3.658+66.28%
Prom-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PROM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0703 (-0.76%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Prom 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.286 (+3.21%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Prom-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PROM-rahakkeiden hinta muuttui $ +4.124 (+81.61%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Prom-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +3.658 (+66.28%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Prom (PROM)?

Tarkista Prom-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Prom (PROM)

Prom on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Prom-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PROM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Prom-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Prom-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Prom-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Prom (PROM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Prom (PROM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Prom-rahakkeelle.

Tarkista Prom-rahakkeen hintaennuste nyt!

Prom (PROM) -rahakkeen tokenomiikka

Prom (PROM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PROM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Prom (PROM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Prom:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Prom MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PROM paikallisiin valuuttoihin

1 Prom(PROM) - VND
241,492.755
1 Prom(PROM) - AUD
A$14.22435
1 Prom(PROM) - GBP
6.79098
1 Prom(PROM) - EUR
7.89222
1 Prom(PROM) - USD
$9.177
1 Prom(PROM) - MYR
RM38.72694
1 Prom(PROM) - TRY
375.61461
1 Prom(PROM) - JPY
¥1,358.196
1 Prom(PROM) - ARS
ARS$12,043.25241
1 Prom(PROM) - RUB
739.48266
1 Prom(PROM) - INR
801.33564
1 Prom(PROM) - IDR
Rp150,442.59888
1 Prom(PROM) - KRW
12,852.93912
1 Prom(PROM) - PHP
524.55732
1 Prom(PROM) - EGP
￡E.444.99273
1 Prom(PROM) - BRL
R$50.19819
1 Prom(PROM) - CAD
C$12.66426
1 Prom(PROM) - BDT
1,116.10674
1 Prom(PROM) - NGN
14,096.69793
1 Prom(PROM) - COP
$37,003.95825
1 Prom(PROM) - ZAR
R.162.70821
1 Prom(PROM) - UAH
377.90886
1 Prom(PROM) - VES
Bs1,257.249
1 Prom(PROM) - CLP
$8,901.69
1 Prom(PROM) - PKR
Rs2,587.17984
1 Prom(PROM) - KZT
4,931.16918
1 Prom(PROM) - THB
฿299.72082
1 Prom(PROM) - TWD
NT$279.80673
1 Prom(PROM) - AED
د.إ33.67959
1 Prom(PROM) - CHF
Fr7.3416
1 Prom(PROM) - HKD
HK$71.67237
1 Prom(PROM) - AMD
֏3,512.0379
1 Prom(PROM) - MAD
.د.م82.68477
1 Prom(PROM) - MXN
$172.16052
1 Prom(PROM) - SAR
ريال34.41375
1 Prom(PROM) - PLN
33.58782
1 Prom(PROM) - RON
лв39.91995
1 Prom(PROM) - SEK
kr88.28274
1 Prom(PROM) - BGN
лв15.41736
1 Prom(PROM) - HUF
Ft3,132.01833
1 Prom(PROM) - CZK
194.09355
1 Prom(PROM) - KWD
د.ك2.798985
1 Prom(PROM) - ILS
31.29357
1 Prom(PROM) - AOA
Kz8,411.54643
1 Prom(PROM) - BHD
.د.ب3.459729
1 Prom(PROM) - BMD
$9.177
1 Prom(PROM) - DKK
kr58.91634
1 Prom(PROM) - HNL
L241.26333
1 Prom(PROM) - MUR
419.66421
1 Prom(PROM) - NAD
$162.15759
1 Prom(PROM) - NOK
kr93.42186
1 Prom(PROM) - NZD
$15.69267
1 Prom(PROM) - PAB
B/.9.177
1 Prom(PROM) - PGK
K37.99278
1 Prom(PROM) - QAR
ر.ق33.40428
1 Prom(PROM) - RSD
дин.925.86753

Prom-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Prom toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Prom-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Prom”

Paljonko Prom (PROM) on arvoltaan tänään?
PROM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 9.177 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PROM-USD-parin nykyinen hinta?
PROM -USD-parin nykyinen hinta on $ 9.177. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Prom-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PROM markkina-arvo on $ 167.48M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PROM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PROM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.25M USD.
Mikä oli PROM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PROM saavutti ATH-hinnaksi 106.12267147 USD.
Mikä oli PROM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PROM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.100493014529 USD.
Mikä on PROM-rahakkeen treidausvolyymi?
PROM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.74K USD.
Nouseeko PROM tänä vuonna korkeammalle?
PROM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PROM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:40:14 (UTC+8)

Prom (PROM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

