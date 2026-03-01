PowerAI (POWERAI) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Tutustu rahakkeen PowerAI hintaennusteisiin vuosille 2027, 2028, 2029, 2030 ja myöhemmin. Ennusta, kuinka paljon POWERAI saattaa kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan aikana, tutustumalla välittömiin ennusteisiin, jotka perustuvat markkinatrendeihin ja -tunnelmaan.

Osta POWERAI-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi PowerAI-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.1248 $0.1248 $0.1248 -40.00% USD Todellinen Ennuste PowerAI-hintaennuste vuodelle 2026–2050 (USD) PowerAI (POWERAI) -hintaennuste vuodelle 2026 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella PowerAI voisi kasvaa 0.00%. Se voi saavuttaa $ 0.1248 treidaushinnan vuonna 2026. PowerAI (POWERAI) -hintaennuste vuodelle 2027 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella PowerAI voisi kasvaa 5.00%. Se voi saavuttaa $ 0.13104 treidaushinnan vuonna 2027. PowerAI (POWERAI) -hintaennuste vuodelle 2028 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemallin mukaan rahakkeen POWERAI ennustetaan saavuttavan arvon $ 0.137592 vuonna 2028, mikä edustaa 10.25% kasvuvauhtia. PowerAI (POWERAI) -hintaennuste vuodelle 2029 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemallin mukaan rahakkeen POWERAI ennustetaan saavuttavan arvon $ 0.144471 vuonna 2029, mikä edustaa 15.76% kasvuvauhtia. PowerAI (POWERAI) -hintaennuste vuodelle 2030 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemallin mukaan rahakkeen POWERAI tavoitehinta on vuonna 2030 $ 0.151695, ja sen arvioitu kasvuvauhti on 21.55%. PowerAI (POWERAI) -hintaennuste vuodelle 2040 (14 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 PowerAI-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 97.99%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.247095. PowerAI (POWERAI) -hintaennuste vuodelle 2050 (24 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 PowerAI-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 222.51%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.402492. Vuosi Hinta Kasvu 2026 $ 0.1248 0.00%

2027 $ 0.13104 5.00%

2028 $ 0.137592 10.25%

2029 $ 0.144471 15.76%

2030 $ 0.151695 21.55%

2031 $ 0.159279 27.63%

2032 $ 0.167243 34.01%

2033 $ 0.175606 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2034 $ 0.184386 47.75%

2035 $ 0.193605 55.13%

2036 $ 0.203286 62.89%

2037 $ 0.213450 71.03%

2038 $ 0.224122 79.59%

2039 $ 0.235329 88.56%

2040 $ 0.247095 97.99%

2050 $ 0.402492 222.51% Lyhyen aikavälin PowerAI-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu March 7, 2026(Tänään) $ 0.1248 0.00%

March 8, 2026(Huomenna) $ 0.124817 0.01%

March 14, 2026(Tällä viikolla) $ 0.124919 0.10%

April 6, 2026(30 päivää) $ 0.125312 0.41% PowerAI (POWERAI) -hintaennuste tänään POWERAI-rahakkeiden ennustettu hinta March 7, 2026(Tänään) on $0.1248 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. PowerAI (POWERAI) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste March 8, 2026(Huomenna) POWERAI-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.124817 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. PowerAI (POWERAI) -hintaennuste tälle viikolle March 14, 2026(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste POWERAI-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.124919 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. PowerAI (POWERAI) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin POWERAI-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.125312 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

PowerAI-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.1248$ 0.1248 $ 0.1248 Hintamuutos (24 h) -40.00% Markkina-arvo ---- -- Kierrossa oleva tarjonta ---- -- Volyymi (24 h) $ 4.20M$ 4.20M $ 4.20M Volyymi (24 h) -- POWERAI-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.1248. Sen 24 tunnin muutos on -40.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 4.20M. Lisäksi POWERAI-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on -- ja sen markkina-arvo on --. Näytä POWERAI-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Kuinka PowerAI (POWERAI) -rahakkeita ostetaan Yritätkö ostaa POWERAI-rahakkeita? Voit nyt ostaa POWERAI-rahakkeita luottokortilla, tilisiirrolla, P2P:llä ja monilla muilla maksutavoilla. Opi ostamaan PowerAI-rahakkeita ja aloita MEXCissä nyt! Opi ostamaan POWERAI-rahakkeita nyt

Historiallinen PowerAI-hinta Viimeisimpien PowerAI-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan PowerAI-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.1244USD. PowerAI-rahakkeiden (POWERAI) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 POWERAI , jolloin sen markkina-arvo on $-- . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.76% $ -0.4114 $ 0.78 $ 0.0995

7 päivää -0.77% $ -0.425800 $ 0.7977 $ 0.0995

30 päivää -0.49% $ -0.1237 $ 4.695 $ 0.0995 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana PowerAI-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.4114 , mikä kuvastaa -0.76% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana PowerAI-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.7977 ja alimmillaan $0.0995 . Sen hinta on muuttunut -0.77% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee POWERAI-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana PowerAI-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.49% , joka heijastaa noin $-0.1237 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että POWERAI-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista PowerAI-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko POWERAI-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka PowerAI (POWERAI) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? PowerAI-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia POWERAI-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa PowerAI-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee POWERAI-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa PowerAI-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee POWERAI-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi POWERAI-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä PowerAI-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi POWERAI-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

POWERAI-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako POWERAI-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan POWERAI saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on POWERAI-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? PowerAI (POWERAI) -hintaennustetyökalun mukaan POWERAI-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko 1 POWERAI maksaa vuonna 2027? Yhden rahakkeen PowerAI (POWERAI) nykyinen hinta on $0.1248 . Yllä olevan ennustemallin perusteella rahakkeen POWERAI odotetaan kasvavan 0.00% , saavuttaen arvon -- vuonna 2027. Mikä on rahakkeen POWERAI ennustettu hinta vuonna 2028? Rahakkeen PowerAI (POWERAI) ennustetaan kasvavan 0.00% vuosittain ja saavuttavan hinnan -- yhtä rahaketta POWERAI kohden vuonna 2028. Mikä on rahakkeen POWERAI arvioitu tavoitehinta vuonna 2029? Hintaennusteeseesi perustuen rahakkeen PowerAI (POWERAI) hinnan odotetaan kasvavan 0.00% , ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Mikä on rahakkeen POWERAI arvioitu tavoitehinta vuonna 2030? Hintaennusteeseesi perustuen rahakkeen PowerAI (POWERAI) hinnan odotetaan kasvavan 0.00% , ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2030. Mikä on POWERAI-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? PowerAI (POWERAI) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 POWERAI-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt