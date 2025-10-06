PörssiDEX+
Reaaliaikainen Portal To Bitcoin-hinta on tänään 0.0201 USD. PTB-rahakkeiden markkina-arvo on 37,256,631.38423314806 USD. Seuraa reaaliaikaisia PTB/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Lisätietoja PTB-rahakkeesta

PTB-rahakkeen hintatiedot

Mikä on PTB

PTB-rahakkeen valkoinen paperi

PTB-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PTB-rahakkeen tokenomiikka

PTB-rahakkeen hintaennuste

PTB-rahakkeen historia

PTB-osto-opas

PTB/fiat-valuuttamuunnin

Portal To Bitcoin-logo

Portal To Bitcoin – hinta (PTB)

1PTB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0201
-0.64%1D
USD
Reaaliaikainen Portal To Bitcoin (PTB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 15:08:23 (UTC+8)

Portal To Bitcoin-hinta tänään

Reaaliaikainen Portal To Bitcoin (PTB) -hinta on tänään $ 0.0201, ja se on muuttunut 0.64 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen PTB-USD-muuntokurssi on $ 0.0201 per PTB.

Portal To Bitcoin on tällä hetkellä sijalla #580 markkina-arvon perusteella, joka on $ 37.26M, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 1.85B PTB. Viimeisen 24 tunnin aikana PTB-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.01866 (alin) ja $ 0.023 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0.08213221598557312, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.0190925393347698.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, PTB liikkui +5.73% viimeisen tunnin aikana ja -26.73% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 284.85K.

Portal To Bitcoin (PTB) -rahakkeen markkinatiedot

No.580

$ 37.26M
$ 284.85K
$ 168.84M
1.85B
8,400,000,000
5,258,400,000
22.06%

ETH

Portal To Bitcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.26M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 284.85K. PTB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.85B ja sen kokonaistarjonta on 5258400000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 168.84M.

Portal To Bitcoin-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01866
24 h:n matalin
$ 0.023
24 h:n korkein

$ 0.01866
$ 0.023
$ 0.08213221598557312
$ 0.0190925393347698
+5.73%

-0.64%

-26.73%

-26.73%

Portal To Bitcoin (PTB) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Portal To Bitcoin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0001295-0.64%
30 päivää$ -0.01295-39.19%
60 päivää$ -0.03771-65.24%
90 päivää$ +0.0101+101.00%
Portal To Bitcoin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PTB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001295 (-0.64%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Portal To Bitcoin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01295 (-39.19%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Portal To Bitcoin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PTB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.03771 (-65.24%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Portal To Bitcoin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0101 (+101.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Portal To Bitcoin (PTB)?

Tarkista Portal To Bitcoin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Portal To Bitcoin-hintaennuste

Portal To Bitcoin (PTB) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PTB-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Portal To Bitcoin (PTB) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Portal To Bitcoin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

Haluatko tietää, mihin hintaan Portal To Bitcoin nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on PTB-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla Portal To Bitcoin Hintaennuste.

Kuinka ostaa ja sijoittaa Portal To Bitcoin-rahakkeita

Oletko valmis aloittamaan Portal To Bitcoin-rahakkeella? PTB-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa Portal To Bitcoin. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan Portal To Bitcoin (PTB) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli 1.85B rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja Portal To Bitcoin hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
Portal To Bitcoin (PTB) -osto-opas

Mitä voit tehdä Portal To Bitcoin-rahakkeilla

Portal To Bitcoin-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi

Treidausta erittäin alhaisilla kuluilla MEXCissä

Ostamalla Portal To Bitcoin (PTB) -rahaketta MEXCistä saat enemmän vastinetta rahoillesi. MEXC on yksi markkinoiden edullisimmista kryptovaluutta-alustoista, joka auttaa sinua vähentämään kustannuksia jo ensimmäisestä kaupasta lähtien.

Mikä on Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Portal To Bitcoin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Portal To Bitcoin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Portal To Bitcoin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Portal To Bitcoin”

Paljonko yksi Portal To Bitcoin on arvoltaan vuonna 2030?
Jos Portal To Bitcoin-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista Portal To Bitcoin-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 15:08:23 (UTC+8)

Portal To Bitcoin (PTB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
11-17 03:26:00Alan päivitykset
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Alan päivitykset
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59Alan päivitykset
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
11-16 05:28:58Alan päivitykset
The total market value of stablecoins decreased by 0.41% over the past 7 days, falling to $304.2 billion
11-15 14:42:25Alan päivitykset
Privacy sector tokens show widespread gains, DASH up 41.6%, ZEC rebounds to $743
11-14 14:44:27Alan päivitykset
Crypto market continues to be in a state of "Extreme Fear," with the Fear & Greed Index currently at 16

October 6, 2025

October 6, 2025

October 5, 2025
Tutustu tarkemmin Portal To Bitcoin-rahakkeisiin

PTB USDT (futuuritreidaus)

Avaa PTB-rahakkeiden pitkä tai lyhyt positio vivulla. Tutustu PTB USDT -futuurien treidaukseen MEXCissä ja hyödynnä markkinoiden vaihtelut.

Treidaa Portal To Bitcoin (PTB) -markkinoilla MEXCissä

Tutustu spot- ja futuurimarkkinoihin, tarkista Portal To Bitcoin-rahakkeiden reaaliaikaiset hinnat ja volyymi ja treidaa suoraan.

Parit
Hinta
24 h muutos
24 h volyymi
PTB/USDT
$0.0201
-0.74%
0.00% (USDT)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

