CrypstocksAI – hinta (MVP)
Reaaliaikainen CrypstocksAI (MVP) -hinta on tänään $ 0.0004194, ja se on muuttunut 0.38 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen MVP-USD-muuntokurssi on $ 0.0004194 per MVP.
CrypstocksAI on tällä hetkellä sijalla #4919 markkina-arvon perusteella, joka on $ 0.00, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 MVP. Viimeisen 24 tunnin aikana MVP-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.0003651 (alin) ja $ 0.0004839 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0.034922192238754354, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.000079294709520812.
Lyhyen aikavälin kehityksessä, MVP liikkui +6.17% viimeisen tunnin aikana ja -22.72% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 2.24K.
CrypstocksAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.24K. MVP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 419.40K.
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän CrypstocksAI-hinnanmuutoksia:
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.0000016
|-0.38%
|30 päivää
|$ -0.0003076
|-42.32%
|60 päivää
|$ -0.0000806
|-16.12%
|90 päivää
|$ -0.0000806
|-16.12%
Tänään MVP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000016 (-0.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0003076 (-42.32%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MVP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000806 (-16.12%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000806 (-16.12%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle CrypstocksAI (MVP)?
Tarkista CrypstocksAI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.
Vuonna 2040 CrypstocksAI-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.
Crypstocks AI Terminal is a platform created to give crypto holders clear, verifiable insight into the digital-asset landscape. The terminal streams real-time on-chain activity alongside market data that users can independently audit, helping them build an informed perspective before taking action. All investment decisions made with information from the terminal remain the user’s sole responsibility; Crypstocks accepts no liability for any resulting gains or losses. Use the data, verify it for yourself, and trade at your own risk.
Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton CrypstocksAI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|02-11 14:20:00
|Alan päivitykset
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ketjunsisäiset tiedot
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Alan päivitykset
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Alan päivitykset
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Alan päivitykset
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Alan päivitykset
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
