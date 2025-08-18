Lisätietoja PORT3-rahakkeesta

Port3 Network-logo

Port3 Network – hinta (PORT3)

1PORT3 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03623
$0.03623
+0.08%1D
USD
Reaaliaikainen Port3 Network (PORT3) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:39:41 (UTC+8)

Port3 Network (PORT3) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03581
$ 0.03581$ 0.03581
24 h:n matalin
$ 0.03933
$ 0.03933$ 0.03933
24 h:n korkein

$ 0.03581
$ 0.03581$ 0.03581

$ 0.03933
$ 0.03933$ 0.03933

$ 0.32825507030864065
$ 0.32825507030864065$ 0.32825507030864065

$ 0.011041491512868788
$ 0.011041491512868788$ 0.011041491512868788

-0.39%

+0.08%

+1.94%

+1.94%

Port3 Network (PORT3) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03624. Viimeisen 24 tunnin aikana PORT3 on vaihdellut alimmillaan $ 0.03581 ja korkeimmillaan $ 0.03933 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PORT3-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.32825507030864065, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.011041491512868788.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PORT3 on muuttunut -0.39% viimeisen tunnin aikana, +0.08% 24 tunnin aikana ja +1.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Port3 Network (PORT3) -rahakkeen markkinatiedot

No.890

$ 18.11M
$ 18.11M$ 18.11M

$ 59.76K
$ 59.76K$ 59.76K

$ 36.24M
$ 36.24M$ 36.24M

499.85M
499.85M 499.85M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

49.98%

ETH

Port3 Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.76K. PORT3-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 499.85M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.24M.

Port3 Network (PORT3) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Port3 Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000029+0.08%
30 päivää$ +0.00489+15.59%
60 päivää$ -0.00703-16.25%
90 päivää$ +0.00293+8.79%
Port3 Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PORT3-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000029 (+0.08%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Port3 Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00489 (+15.59%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Port3 Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PORT3-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00703 (-16.25%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Port3 Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00293 (+8.79%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Port3 Network (PORT3)?

Tarkista Port3 Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Port3 Network (PORT3)

Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

Port3 Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Port3 Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PORT3-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Port3 Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Port3 Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Port3 Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Port3 Network (PORT3) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Port3 Network (PORT3) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Port3 Network-rahakkeelle.

Tarkista Port3 Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Port3 Network (PORT3) -rahakkeen tokenomiikka

Port3 Network (PORT3) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PORT3-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Port3 Network (PORT3) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Port3 Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Port3 Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PORT3 paikallisiin valuuttoihin

1 Port3 Network(PORT3) - VND
953.6556
1 Port3 Network(PORT3) - AUD
A$0.056172
1 Port3 Network(PORT3) - GBP
0.0268176
1 Port3 Network(PORT3) - EUR
0.0311664
1 Port3 Network(PORT3) - USD
$0.03624
1 Port3 Network(PORT3) - MYR
RM0.1529328
1 Port3 Network(PORT3) - TRY
1.4833032
1 Port3 Network(PORT3) - JPY
¥5.36352
1 Port3 Network(PORT3) - ARS
ARS$47.5588392
1 Port3 Network(PORT3) - RUB
2.9202192
1 Port3 Network(PORT3) - INR
3.1644768
1 Port3 Network(PORT3) - IDR
Rp594.0982656
1 Port3 Network(PORT3) - KRW
50.7562944
1 Port3 Network(PORT3) - PHP
2.0714784
1 Port3 Network(PORT3) - EGP
￡E.1.7572776
1 Port3 Network(PORT3) - BRL
R$0.1982328
1 Port3 Network(PORT3) - CAD
C$0.0500112
1 Port3 Network(PORT3) - BDT
4.4075088
1 Port3 Network(PORT3) - NGN
55.6679016
1 Port3 Network(PORT3) - COP
$146.12874
1 Port3 Network(PORT3) - ZAR
R.0.6425352
1 Port3 Network(PORT3) - UAH
1.4923632
1 Port3 Network(PORT3) - VES
Bs4.96488
1 Port3 Network(PORT3) - CLP
$35.1528
1 Port3 Network(PORT3) - PKR
Rs10.2167808
1 Port3 Network(PORT3) - KZT
19.4732016
1 Port3 Network(PORT3) - THB
฿1.1835984
1 Port3 Network(PORT3) - TWD
NT$1.1049576
1 Port3 Network(PORT3) - AED
د.إ0.1330008
1 Port3 Network(PORT3) - CHF
Fr0.028992
1 Port3 Network(PORT3) - HKD
HK$0.2830344
1 Port3 Network(PORT3) - AMD
֏13.869048
1 Port3 Network(PORT3) - MAD
.د.م0.3265224
1 Port3 Network(PORT3) - MXN
$0.6798624
1 Port3 Network(PORT3) - SAR
ريال0.1359
1 Port3 Network(PORT3) - PLN
0.1326384
1 Port3 Network(PORT3) - RON
лв0.157644
1 Port3 Network(PORT3) - SEK
kr0.3486288
1 Port3 Network(PORT3) - BGN
лв0.0608832
1 Port3 Network(PORT3) - HUF
Ft12.3683496
1 Port3 Network(PORT3) - CZK
0.766476
1 Port3 Network(PORT3) - KWD
د.ك0.0110532
1 Port3 Network(PORT3) - ILS
0.1235784
1 Port3 Network(PORT3) - AOA
Kz33.2172216
1 Port3 Network(PORT3) - BHD
.د.ب0.01366248
1 Port3 Network(PORT3) - BMD
$0.03624
1 Port3 Network(PORT3) - DKK
kr0.2326608
1 Port3 Network(PORT3) - HNL
L0.9527496
1 Port3 Network(PORT3) - MUR
1.6572552
1 Port3 Network(PORT3) - NAD
$0.6403608
1 Port3 Network(PORT3) - NOK
kr0.3689232
1 Port3 Network(PORT3) - NZD
$0.0619704
1 Port3 Network(PORT3) - PAB
B/.0.03624
1 Port3 Network(PORT3) - PGK
K0.1500336
1 Port3 Network(PORT3) - QAR
ر.ق0.1319136
1 Port3 Network(PORT3) - RSD
дин.3.6562536

Port3 Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Port3 Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Port3 Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Port3 Network”

Paljonko Port3 Network (PORT3) on arvoltaan tänään?
PORT3-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03624 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PORT3-USD-parin nykyinen hinta?
PORT3 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03624. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Port3 Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PORT3 markkina-arvo on $ 18.11M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PORT3-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PORT3-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 499.85M USD.
Mikä oli PORT3-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PORT3 saavutti ATH-hinnaksi 0.32825507030864065 USD.
Mikä oli PORT3-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PORT3-rahakkeen ATL-hinta oli 0.011041491512868788 USD.
Mikä on PORT3-rahakkeen treidausvolyymi?
PORT3-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.76K USD.
Nouseeko PORT3 tänä vuonna korkeammalle?
PORT3 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PORT3-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:39:41 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

