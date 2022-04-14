Port3 Network (PORT3) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Port3 Network (PORT3) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Port3 Network (PORT3) -rahakkeen tiedot Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases. Virallinen verkkosivusto: https://port3.io/ Valkoinen paperi: https://port3.notion.site/Welcome-to-Port3-Network-Documentation-bd68e91eaf184b39999668e337f9d1eb Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb4357054c3da8d46ed642383f03139ac7f090343 Osta PORT3-rahaketta nyt!

Port3 Network (PORT3) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Port3 Network (PORT3) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 18.65M $ 18.65M $ 18.65M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 499.85M $ 499.85M $ 499.85M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 37.31M $ 37.31M $ 37.31M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.32968 $ 0.32968 $ 0.32968 Kaikkien aikojen alin: $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 Nykyinen hinta: $ 0.03731 $ 0.03731 $ 0.03731 Lue lisää Port3 Network (PORT3) -rahakkeen hinnasta

Port3 Network (PORT3) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Port3 Network (PORT3) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PORT3-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PORT3-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PORT3-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PORT3-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Port3 Network (PORT3) -rahakkeen hintahistoria PORT3 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PORT3-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

