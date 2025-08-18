Lisätietoja DEXE-rahakkeesta

DEXE-logo

DEXE – hinta (DEXE)

1DEXE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$7.101
$7.101$7.101
+0.08%1D
USD
Reaaliaikainen DEXE (DEXE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:46:23 (UTC+8)

DEXE (DEXE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 7.054
$ 7.054$ 7.054
24 h:n matalin
$ 7.319
$ 7.319$ 7.319
24 h:n korkein

$ 7.054
$ 7.054$ 7.054

$ 7.319
$ 7.319$ 7.319

$ 33.54117435
$ 33.54117435$ 33.54117435

$ 0.65351413
$ 0.65351413$ 0.65351413

+0.15%

+0.08%

-0.23%

-0.23%

DEXE (DEXE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 7.101. Viimeisen 24 tunnin aikana DEXE on vaihdellut alimmillaan $ 7.054 ja korkeimmillaan $ 7.319 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEXE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 33.54117435, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.65351413.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEXE on muuttunut +0.15% viimeisen tunnin aikana, +0.08% 24 tunnin aikana ja -0.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DEXE (DEXE) -rahakkeen markkinatiedot

No.108

$ 594.59M
$ 594.59M$ 594.59M

$ 208.20K
$ 208.20K$ 208.20K

$ 685.28M
$ 685.28M$ 685.28M

83.73M
83.73M 83.73M

96,504,599.33609451
96,504,599.33609451 96,504,599.33609451

0.01%

ETH

DEXE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 594.59M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 208.20K. DEXE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 83.73M ja sen kokonaistarjonta on 96504599.33609451. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 685.28M.

DEXE (DEXE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DEXE-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00568+0.08%
30 päivää$ -0.277-3.76%
60 päivää$ -0.66-8.51%
90 päivää$ -5.249-42.51%
DEXE-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DEXE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00568 (+0.08%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

DEXE 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.277 (-3.76%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

DEXE-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DEXE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.66 (-8.51%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

DEXE-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -5.249 (-42.51%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DEXE (DEXE)?

Tarkista DEXE-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on DEXE (DEXE)

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

DEXE on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DEXE-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DEXE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue DEXE-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DEXE-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

DEXE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DEXE (DEXE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DEXE (DEXE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DEXE-rahakkeelle.

Tarkista DEXE-rahakkeen hintaennuste nyt!

DEXE (DEXE) -rahakkeen tokenomiikka

DEXE (DEXE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEXE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DEXE (DEXE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DEXE:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DEXE MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DEXE paikallisiin valuuttoihin

1 DEXE(DEXE) - VND
186,862.815
1 DEXE(DEXE) - AUD
A$11.00655
1 DEXE(DEXE) - GBP
5.25474
1 DEXE(DEXE) - EUR
6.10686
1 DEXE(DEXE) - USD
$7.101
1 DEXE(DEXE) - MYR
RM29.96622
1 DEXE(DEXE) - TRY
290.64393
1 DEXE(DEXE) - JPY
¥1,050.948
1 DEXE(DEXE) - ARS
ARS$9,331.14006
1 DEXE(DEXE) - RUB
572.12757
1 DEXE(DEXE) - INR
619.9173
1 DEXE(DEXE) - IDR
Rp116,409.81744
1 DEXE(DEXE) - KRW
9,945.37656
1 DEXE(DEXE) - PHP
405.96417
1 DEXE(DEXE) - EGP
￡E.344.32749
1 DEXE(DEXE) - BRL
R$38.84247
1 DEXE(DEXE) - CAD
C$9.79938
1 DEXE(DEXE) - BDT
863.62362
1 DEXE(DEXE) - NGN
10,907.77509
1 DEXE(DEXE) - COP
$28,633.00725
1 DEXE(DEXE) - ZAR
R.125.90073
1 DEXE(DEXE) - UAH
292.41918
1 DEXE(DEXE) - VES
Bs972.837
1 DEXE(DEXE) - CLP
$6,887.97
1 DEXE(DEXE) - PKR
Rs2,001.91392
1 DEXE(DEXE) - KZT
3,815.65134
1 DEXE(DEXE) - THB
฿231.91866
1 DEXE(DEXE) - TWD
NT$216.65151
1 DEXE(DEXE) - AED
د.إ26.06067
1 DEXE(DEXE) - CHF
Fr5.6808
1 DEXE(DEXE) - HKD
HK$55.45881
1 DEXE(DEXE) - AMD
֏2,717.5527
1 DEXE(DEXE) - MAD
.د.م63.98001
1 DEXE(DEXE) - MXN
$133.14375
1 DEXE(DEXE) - SAR
ريال26.62875
1 DEXE(DEXE) - PLN
25.98966
1 DEXE(DEXE) - RON
лв30.88935
1 DEXE(DEXE) - SEK
kr68.24061
1 DEXE(DEXE) - BGN
лв11.92968
1 DEXE(DEXE) - HUF
Ft2,424.35241
1 DEXE(DEXE) - CZK
150.25716
1 DEXE(DEXE) - KWD
د.ك2.165805
1 DEXE(DEXE) - ILS
24.21441
1 DEXE(DEXE) - AOA
Kz6,508.70559
1 DEXE(DEXE) - BHD
.د.ب2.677077
1 DEXE(DEXE) - BMD
$7.101
1 DEXE(DEXE) - DKK
kr45.58842
1 DEXE(DEXE) - HNL
L186.68529
1 DEXE(DEXE) - MUR
324.72873
1 DEXE(DEXE) - NAD
$125.47467
1 DEXE(DEXE) - NOK
kr72.21717
1 DEXE(DEXE) - NZD
$12.14271
1 DEXE(DEXE) - PAB
B/.7.101
1 DEXE(DEXE) - PGK
K29.39814
1 DEXE(DEXE) - QAR
ر.ق25.84764
1 DEXE(DEXE) - RSD
дин.716.27787

DEXE-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DEXE toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen DEXE-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DEXE”

Paljonko DEXE (DEXE) on arvoltaan tänään?
DEXE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 7.101 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEXE-USD-parin nykyinen hinta?
DEXE -USD-parin nykyinen hinta on $ 7.101. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DEXE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEXE markkina-arvo on $ 594.59M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEXE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEXE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 83.73M USD.
Mikä oli DEXE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEXE saavutti ATH-hinnaksi 33.54117435 USD.
Mikä oli DEXE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEXE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.65351413 USD.
Mikä on DEXE-rahakkeen treidausvolyymi?
DEXE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 208.20K USD.
Nouseeko DEXE tänä vuonna korkeammalle?
DEXE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEXE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:46:23 (UTC+8)

DEXE (DEXE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

DEXE-USD-laskin

Summa

DEXE
DEXE
USD
USD

1 DEXE = 7.101 USD

Treidaa DEXE-rahaketta

DEXEBTC
$0.00006321
$0.00006321$0.00006321
+0.55%
DEXEUSDT
$7.101
$7.101$7.101
+0.05%

