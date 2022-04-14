Polkastarter (POLS) -rahakkeen tokenomiikka

Polkastarter (POLS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Polkastarter (POLS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Polkastarter (POLS) -rahakkeen tiedot

POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.polkastarter.com/
Valkoinen paperi:
https://docs.polkastarter.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x83e6f1e41cdd28eaceb20cb649155049fac3d5aa

Polkastarter (POLS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Polkastarter (POLS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 19.56M
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 99.21M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 19.71M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 7.6884
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00147639
Nykyinen hinta:
$ 0.19712
Polkastarter (POLS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Polkastarter (POLS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä POLS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta POLS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät POLS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu POLS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka POLS-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Polkastarter (POLS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita POLS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Polkastarter (POLS) -rahakkeen hintahistoria

POLS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

POLS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne POLS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? POLS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

