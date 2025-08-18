Lisätietoja POLS-rahakkeesta

Polkastarter – hinta (POLS)

1POLS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.20915
$0.20915$0.20915
+2.73%1D
USD
Reaaliaikainen Polkastarter (POLS) -hintakaavio
Polkastarter (POLS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.18254
$ 0.18254$ 0.18254
24 h:n matalin
$ 0.23461
$ 0.23461$ 0.23461
24 h:n korkein

$ 0.18254
$ 0.18254$ 0.18254

$ 0.23461
$ 0.23461$ 0.23461

$ 7.50831978
$ 7.50831978$ 7.50831978

$ 0.00147639
$ 0.00147639$ 0.00147639

-4.99%

+2.73%

+6.08%

+6.08%

Polkastarter (POLS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.20923. Viimeisen 24 tunnin aikana POLS on vaihdellut alimmillaan $ 0.18254 ja korkeimmillaan $ 0.23461 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. POLS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.50831978, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00147639.

Lyhyen aikavälin tuloksissa POLS on muuttunut -4.99% viimeisen tunnin aikana, +2.73% 24 tunnin aikana ja +6.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Polkastarter (POLS) -rahakkeen markkinatiedot

No.927

$ 20.76M
$ 20.76M$ 20.76M

$ 120.41K
$ 120.41K$ 120.41K

$ 20.92M
$ 20.92M$ 20.92M

99.21M
99.21M 99.21M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Polkastarter-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.76M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 120.41K. POLS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.21M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.92M.

Polkastarter (POLS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Polkastarter-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0055581+2.73%
30 päivää$ +0.0022+1.06%
60 päivää$ +0.04235+25.37%
90 päivää$ -0.03761-15.24%
Polkastarter-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään POLS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0055581 (+2.73%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Polkastarter 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0022 (+1.06%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Polkastarter-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, POLS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.04235 (+25.37%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Polkastarter-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03761 (-15.24%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Polkastarter (POLS)?

Tarkista Polkastarter-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Polkastarter (POLS)

POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS.

Polkastarter on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Polkastarter-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista POLS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Polkastarter-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Polkastarter-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Polkastarter-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Polkastarter (POLS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Polkastarter (POLS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Polkastarter-rahakkeelle.

Tarkista Polkastarter-rahakkeen hintaennuste nyt!

Polkastarter (POLS) -rahakkeen tokenomiikka

Polkastarter (POLS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää POLS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Polkastarter (POLS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Polkastarter:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Polkastarter MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

POLS paikallisiin valuuttoihin

Polkastarter-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Polkastarter toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Polkastarter-verkkosivusto
Block Explorer

