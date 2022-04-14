Polygon Ecosystem (POL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Polygon Ecosystem (POL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Polygon Ecosystem (POL) -rahakkeen tiedot POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token. Virallinen verkkosivusto: https://polygon.technology/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x455e53CBB86018Ac2B8092FdCd39d8444aFFC3F6 Osta POL-rahaketta nyt!

Polygon Ecosystem (POL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Polygon Ecosystem (POL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.59B $ 2.59B $ 2.59B Kokonaistarjonta: $ 10.49B $ 10.49B $ 10.49B Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.49B $ 10.49B $ 10.49B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.59B $ 2.59B $ 2.59B Kaikkien aikojen korkein: $ 1.2911 $ 1.2911 $ 1.2911 Kaikkien aikojen alin: $ 0.15331252511554322 $ 0.15331252511554322 $ 0.15331252511554322 Nykyinen hinta: $ 0.247 $ 0.247 $ 0.247 Lue lisää Polygon Ecosystem (POL) -rahakkeen hinnasta

Polygon Ecosystem (POL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Polygon Ecosystem (POL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä POL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta POL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät POL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu POL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka POL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Polygon Ecosystem (POL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita POL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan POL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Polygon Ecosystem (POL) -rahakkeen hintahistoria POL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu POL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

POL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne POL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? POL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso POL-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!