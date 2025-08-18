Lisätietoja POL-rahakkeesta

Polygon Ecosystem

Polygon Ecosystem – hinta (POL)

Reaaliaikainen Polygon Ecosystem (POL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:17:53 (UTC+8)

Polygon Ecosystem (POL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Polygon Ecosystem (POL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2388. Viimeisen 24 tunnin aikana POL on vaihdellut alimmillaan $ 0.2363 ja korkeimmillaan $ 0.247 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. POL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.285660815666811, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.15331252511554322.

Lyhyen aikavälin tuloksissa POL on muuttunut +0.50% viimeisen tunnin aikana, +0.20% 24 tunnin aikana ja +0.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Polygon Ecosystem (POL) -rahakkeen markkinatiedot

Polygon Ecosystem-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.50B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 7.40M. POL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.49B ja sen kokonaistarjonta on 10488912065.720703. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.50B.

Polygon Ecosystem (POL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Polygon Ecosystem-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000477+0.20%
30 päivää$ -0.0087-3.52%
60 päivää$ +0.0711+42.39%
90 päivää$ -0.0018-0.75%
Polygon Ecosystem-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään POL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000477 (+0.20%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Polygon Ecosystem 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0087 (-3.52%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Polygon Ecosystem-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, POL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0711 (+42.39%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Polygon Ecosystem-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0018 (-0.75%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Polygon Ecosystem (POL)?

Tarkista Polygon Ecosystem-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Polygon Ecosystem (POL)

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Polygon Ecosystem on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Polygon Ecosystem-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista POL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Polygon Ecosystem-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Polygon Ecosystem-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Polygon Ecosystem-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Polygon Ecosystem (POL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Polygon Ecosystem (POL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Polygon Ecosystem-rahakkeelle.

Tarkista Polygon Ecosystem-rahakkeen hintaennuste nyt!

Polygon Ecosystem (POL) -rahakkeen tokenomiikka

Polygon Ecosystem (POL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää POL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Polygon Ecosystem (POL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Polygon Ecosystem:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Polygon Ecosystem MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

POL paikallisiin valuuttoihin

Polygon Ecosystem-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Polygon Ecosystem toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Polygon Ecosystem-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Polygon Ecosystem”

Paljonko Polygon Ecosystem (POL) on arvoltaan tänään?
POL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2388 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on POL-USD-parin nykyinen hinta?
POL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2388. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Polygon Ecosystem-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen POL markkina-arvo on $ 2.50B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on POL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
POL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.49B USD.
Mikä oli POL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
POL saavutti ATH-hinnaksi 1.285660815666811 USD.
Mikä oli POL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
POL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.15331252511554322 USD.
Mikä on POL-rahakkeen treidausvolyymi?
POL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 7.40M USD.
Nouseeko POL tänä vuonna korkeammalle?
POL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso POL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:17:53 (UTC+8)

Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

