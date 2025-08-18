Polygon Ecosystem (POL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2388. Viimeisen 24 tunnin aikana POL on vaihdellut alimmillaan $ 0.2363 ja korkeimmillaan $ 0.247 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. POL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.285660815666811, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.15331252511554322.
Lyhyen aikavälin tuloksissa POL on muuttunut +0.50% viimeisen tunnin aikana, +0.20% 24 tunnin aikana ja +0.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Polygon Ecosystem (POL) -rahakkeen markkinatiedot
No.42
$ 2.50B
$ 2.50B$ 2.50B
$ 7.40M
$ 7.40M$ 7.40M
$ 2.50B
$ 2.50B$ 2.50B
10.49B
10.49B 10.49B
10,488,912,065.720703
10,488,912,065.720703 10,488,912,065.720703
0.06%
ETH
Polygon Ecosystem-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.50B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 7.40M. POL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.49B ja sen kokonaistarjonta on 10488912065.720703. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.50B.
POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.
Polygon Ecosystem on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Polygon Ecosystem-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista POL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Polygon Ecosystem-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Polygon Ecosystem-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Polygon Ecosystem-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Polygon Ecosystem (POL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Polygon Ecosystem (POL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Polygon Ecosystem-rahakkeelle.
Polygon Ecosystem (POL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää POL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Polygon Ecosystem (POL) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Polygon Ecosystem:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Polygon Ecosystem MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.