Pangolin (PNG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Pangolin (PNG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Pangolin (PNG) -rahakkeen tiedot Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche. Virallinen verkkosivusto: https://pangolin.exchange/ Valkoinen paperi: https://docs.pangolin.exchange/ Block Explorer: https://avascan.info/blockchain/c/address/0x60781C2586D68229fde47564546784ab3fACA982/token Osta PNG-rahaketta nyt!

Pangolin (PNG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pangolin (PNG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 30.49M $ 30.49M $ 30.49M Kokonaistarjonta: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 220.37M $ 220.37M $ 220.37M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 31.82M $ 31.82M $ 31.82M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.2475 $ 1.2475 $ 1.2475 Kaikkien aikojen alin: $ 0.010871739675202628 $ 0.010871739675202628 $ 0.010871739675202628 Nykyinen hinta: $ 0.13834 $ 0.13834 $ 0.13834 Lue lisää Pangolin (PNG) -rahakkeen hinnasta

Pangolin (PNG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pangolin (PNG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PNG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PNG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PNG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PNG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PNG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Pangolin (PNG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PNG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PNG-rahakkeita MEXCistä nyt!

Pangolin (PNG) -rahakkeen hintahistoria PNG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PNG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PNG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PNG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PNG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PNG-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!