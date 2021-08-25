PNG

Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

NimiPNG

SijoitusNo.731

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.25%

Kierrossa oleva tarjonta224,373,971

Enimmäistarjonta230,000,000

Kokonaistarjonta230,000,000

Kierrossa oleva määrä0.9755%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta4.98749156,2021-08-25

Alin hinta0.010871739675202628,2023-10-24

Julkinen lohkoketjuAVAX_CCHAIN

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

