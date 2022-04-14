Pond Coin (PNDC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Pond Coin (PNDC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Pond Coin (PNDC) -rahakkeen tiedot Pond0x is a meme coin on Ethereum. Virallinen verkkosivusto: https://www.pond0x.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x423f4e6138E475D85CF7Ea071AC92097Ed631eea Osta PNDC-rahaketta nyt!

Pond Coin (PNDC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pond Coin (PNDC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 22.55T $ 22.55T $ 22.55T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000032 $ 0.0000032 $ 0.0000032 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000000000003 $ 0.000000000000000003 $ 0.000000000000000003 Nykyinen hinta: $ 0.00000013869 $ 0.00000013869 $ 0.00000013869 Lue lisää Pond Coin (PNDC) -rahakkeen hinnasta

Pond Coin (PNDC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pond Coin (PNDC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PNDC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PNDC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PNDC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PNDC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PNDC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Pond Coin (PNDC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PNDC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PNDC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Pond Coin (PNDC) -rahakkeen hintahistoria PNDC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PNDC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PNDC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PNDC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PNDC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PNDC-rahakkeen hintaennuste nyt!

