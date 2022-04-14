Plume Network (PLUME) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Plume Network (PLUME) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Plume Network (PLUME) -rahakkeen tiedot Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets. Virallinen verkkosivusto: https://plume.org Valkoinen paperi: https://docs.plume.org/plume Block Explorer: https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1 Osta PLUME-rahaketta nyt!

Plume Network (PLUME) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Plume Network (PLUME) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 229.78M $ 229.78M $ 229.78M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 867.10M $ 867.10M $ 867.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.24793 $ 0.24793 $ 0.24793 Kaikkien aikojen alin: $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 Nykyinen hinta: $ 0.08671 $ 0.08671 $ 0.08671 Lue lisää Plume Network (PLUME) -rahakkeen hinnasta

Plume Network (PLUME) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Plume Network (PLUME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PLUME-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PLUME-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PLUME-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PLUME-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PLUME-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Plume Network (PLUME) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PLUME-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PLUME-rahakkeita MEXCistä nyt!

Plume Network (PLUME) -rahakkeen hintahistoria PLUME -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PLUME-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PLUME-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PLUME-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PLUME-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PLUME-rahakkeen hintaennuste nyt!

