Lisätietoja PLUME-rahakkeesta

PLUME-rahakkeen hintatiedot

PLUME-rahakkeen valkoinen paperi

PLUME-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PLUME-rahakkeen tokenomiikka

PLUME-rahakkeen hintaennuste

PLUME-rahakkeen historia

PLUME-osto-opas

PLUME/fiat-valuuttamuunnin

PLUME-rahakkeen spot

PLUME-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Plume Network-logo

Plume Network – hinta (PLUME)

1PLUME - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.08393
$0.08393$0.08393
-0.16%1D
USD
Reaaliaikainen Plume Network (PLUME) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:17:38 (UTC+8)

Plume Network (PLUME) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0805
$ 0.0805$ 0.0805
24 h:n matalin
$ 0.086
$ 0.086$ 0.086
24 h:n korkein

$ 0.0805
$ 0.0805$ 0.0805

$ 0.086
$ 0.086$ 0.086

$ 0.2474889341550818
$ 0.2474889341550818$ 0.2474889341550818

$ 0.07596247895192497
$ 0.07596247895192497$ 0.07596247895192497

+0.02%

-0.16%

-14.71%

-14.71%

Plume Network (PLUME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.08397. Viimeisen 24 tunnin aikana PLUME on vaihdellut alimmillaan $ 0.0805 ja korkeimmillaan $ 0.086 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PLUME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2474889341550818, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.07596247895192497.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PLUME on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja -14.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Plume Network (PLUME) -rahakkeen markkinatiedot

No.196

$ 222.52M
$ 222.52M$ 222.52M

$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M

$ 839.70M
$ 839.70M$ 839.70M

2.65B
2.65B 2.65B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

26.50%

ETH

Plume Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 222.52M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.77M. PLUME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.65B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 839.70M.

Plume Network (PLUME) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Plume Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0001345-0.16%
30 päivää$ -0.03519-29.54%
60 päivää$ +0.00682+8.83%
90 päivää$ -0.08338-49.83%
Plume Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PLUME-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001345 (-0.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Plume Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.03519 (-29.54%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Plume Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PLUME-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00682 (+8.83%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Plume Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.08338 (-49.83%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Plume Network (PLUME)?

Tarkista Plume Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Plume Network (PLUME)

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

Plume Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Plume Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PLUME-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Plume Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Plume Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Plume Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Plume Network (PLUME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Plume Network (PLUME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Plume Network-rahakkeelle.

Tarkista Plume Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Plume Network (PLUME) -rahakkeen tokenomiikka

Plume Network (PLUME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PLUME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Plume Network (PLUME) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Plume Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Plume Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PLUME paikallisiin valuuttoihin

1 Plume Network(PLUME) - VND
2,209.67055
1 Plume Network(PLUME) - AUD
A$0.1301535
1 Plume Network(PLUME) - GBP
0.0621378
1 Plume Network(PLUME) - EUR
0.0722142
1 Plume Network(PLUME) - USD
$0.08397
1 Plume Network(PLUME) - MYR
RM0.3543534
1 Plume Network(PLUME) - TRY
3.4368921
1 Plume Network(PLUME) - JPY
¥12.42756
1 Plume Network(PLUME) - ARS
ARS$110.3416182
1 Plume Network(PLUME) - RUB
6.7654629
1 Plume Network(PLUME) - INR
7.3280619
1 Plume Network(PLUME) - IDR
Rp1,376.5571568
1 Plume Network(PLUME) - KRW
117.6050232
1 Plume Network(PLUME) - PHP
4.8005649
1 Plume Network(PLUME) - EGP
￡E.4.0708656
1 Plume Network(PLUME) - BRL
R$0.4593159
1 Plume Network(PLUME) - CAD
C$0.1158786
1 Plume Network(PLUME) - BDT
10.2124314
1 Plume Network(PLUME) - NGN
128.9854773
1 Plume Network(PLUME) - COP
$338.5880325
1 Plume Network(PLUME) - ZAR
R.1.4879484
1 Plume Network(PLUME) - UAH
3.4578846
1 Plume Network(PLUME) - VES
Bs11.50389
1 Plume Network(PLUME) - CLP
$81.4509
1 Plume Network(PLUME) - PKR
Rs23.6728224
1 Plume Network(PLUME) - KZT
45.1204398
1 Plume Network(PLUME) - THB
฿2.7424602
1 Plume Network(PLUME) - TWD
NT$2.561085
1 Plume Network(PLUME) - AED
د.إ0.3081699
1 Plume Network(PLUME) - CHF
Fr0.067176
1 Plume Network(PLUME) - HKD
HK$0.6558057
1 Plume Network(PLUME) - AMD
֏32.135319
1 Plume Network(PLUME) - MAD
.د.م0.7565697
1 Plume Network(PLUME) - MXN
$1.5752772
1 Plume Network(PLUME) - SAR
ريال0.3148875
1 Plume Network(PLUME) - PLN
0.3073302
1 Plume Network(PLUME) - RON
лв0.3652695
1 Plume Network(PLUME) - SEK
kr0.8077914
1 Plume Network(PLUME) - BGN
лв0.1410696
1 Plume Network(PLUME) - HUF
Ft28.6681977
1 Plume Network(PLUME) - CZK
1.7768052
1 Plume Network(PLUME) - KWD
د.ك0.02561085
1 Plume Network(PLUME) - ILS
0.2863377
1 Plume Network(PLUME) - AOA
Kz76.9660623
1 Plume Network(PLUME) - BHD
.د.ب0.03165669
1 Plume Network(PLUME) - BMD
$0.08397
1 Plume Network(PLUME) - DKK
kr0.5399271
1 Plume Network(PLUME) - HNL
L2.2075713
1 Plume Network(PLUME) - MUR
3.8399481
1 Plume Network(PLUME) - NAD
$1.4837499
1 Plume Network(PLUME) - NOK
kr0.8548146
1 Plume Network(PLUME) - NZD
$0.1435887
1 Plume Network(PLUME) - PAB
B/.0.08397
1 Plume Network(PLUME) - PGK
K0.3476358
1 Plume Network(PLUME) - QAR
ر.ق0.3056508
1 Plume Network(PLUME) - RSD
дин.8.4717333

Plume Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Plume Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Plume Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Plume Network”

Paljonko Plume Network (PLUME) on arvoltaan tänään?
PLUME-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.08397 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PLUME-USD-parin nykyinen hinta?
PLUME -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.08397. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Plume Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PLUME markkina-arvo on $ 222.52M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PLUME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PLUME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.65B USD.
Mikä oli PLUME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PLUME saavutti ATH-hinnaksi 0.2474889341550818 USD.
Mikä oli PLUME-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PLUME-rahakkeen ATL-hinta oli 0.07596247895192497 USD.
Mikä on PLUME-rahakkeen treidausvolyymi?
PLUME-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.77M USD.
Nouseeko PLUME tänä vuonna korkeammalle?
PLUME saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PLUME-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:17:38 (UTC+8)

Plume Network (PLUME) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

PLUME-USD-laskin

Summa

PLUME
PLUME
USD
USD

1 PLUME = 0.08397 USD

Treidaa PLUME-rahaketta

PLUMEUSDC
$0.08385
$0.08385$0.08385
-0.22%
PLUMEUSDT
$0.08393
$0.08393$0.08393
-0.16%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu