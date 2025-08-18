Mikä on Plume Network (PLUME)

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Plume Network” Paljonko Plume Network (PLUME) on arvoltaan tänään? PLUME-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.08397 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on PLUME-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.08397 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo PLUME -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Plume Network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen PLUME markkina-arvo on $ 222.52M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on PLUME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? PLUME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.65B USD . Mikä oli PLUME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? PLUME saavutti ATH-hinnaksi 0.2474889341550818 USD . Mikä oli PLUME-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? PLUME-rahakkeen ATL-hinta oli 0.07596247895192497 USD . Mikä on PLUME-rahakkeen treidausvolyymi? PLUME-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.77M USD . Nouseeko PLUME tänä vuonna korkeammalle? PLUME saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PLUME-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Plume Network (PLUME) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

