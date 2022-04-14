PLEARN (PLN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PLEARN (PLN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PLEARN (PLN) -rahakkeen tiedot The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology. Virallinen verkkosivusto: https://www.plearn.finance Valkoinen paperi: https://app.plearnclub.com/PLEARN-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xBe0D3526fc797583Dada3F30BC390013062A048B Osta PLN-rahaketta nyt!

PLEARN (PLN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PLEARN (PLN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Kokonaistarjonta: $ 343.97M $ 343.97M $ 343.97M Kierrossa oleva tarjonta: $ 86.06M $ 86.06M $ 86.06M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 14.90M $ 14.90M $ 14.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.355 $ 0.355 $ 0.355 Kaikkien aikojen alin: $ 0.020444703935664384 $ 0.020444703935664384 $ 0.020444703935664384 Nykyinen hinta: $ 0.02129 $ 0.02129 $ 0.02129 Lue lisää PLEARN (PLN) -rahakkeen hinnasta

PLEARN (PLN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PLEARN (PLN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PLN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PLN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PLN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PLN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PLEARN (PLN) -rahakkeen hintahistoria PLN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PLN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PLN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PLN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PLN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PLN-rahakkeen hintaennuste nyt!

