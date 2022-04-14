PinLink (PIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PinLink (PIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PinLink (PIN) -rahakkeen tiedot PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets. Virallinen verkkosivusto: https://pinlink.ai/ Valkoinen paperi: https://pinlink.ai/Technical-Document.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2e44f3f609ff5aa4819b323fd74690f07c3607c4 Osta PIN-rahaketta nyt!

PinLink (PIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PinLink (PIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 61.37M $ 61.37M $ 61.37M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 88.21M $ 88.21M $ 88.21M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 69.57M $ 69.57M $ 69.57M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.002 $ 3.002 $ 3.002 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02473960858913392 $ 0.02473960858913392 $ 0.02473960858913392 Nykyinen hinta: $ 0.6957 $ 0.6957 $ 0.6957 Lue lisää PinLink (PIN) -rahakkeen hinnasta

PinLink (PIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PinLink (PIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PinLink (PIN) -rahakkeen hintahistoria PIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

