Lisätietoja PHB-rahakkeesta

PHB-rahakkeen hintatiedot

PHB-rahakkeen valkoinen paperi

PHB-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PHB-rahakkeen tokenomiikka

PHB-rahakkeen hintaennuste

PHB-rahakkeen historia

PHB-osto-opas

PHB/fiat-valuuttamuunnin

PHB-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Phoenix Global-logo

Phoenix Global – hinta (PHB)

1PHB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.5525
$0.5525$0.5525
+0.34%1D
USD
Reaaliaikainen Phoenix Global (PHB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:28:11 (UTC+8)

Phoenix Global (PHB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.5457
$ 0.5457$ 0.5457
24 h:n matalin
$ 0.5767
$ 0.5767$ 0.5767
24 h:n korkein

$ 0.5457
$ 0.5457$ 0.5457

$ 0.5767
$ 0.5767$ 0.5767

$ 4.094629014078536
$ 4.094629014078536$ 4.094629014078536

$ 0.06654096148398123
$ 0.06654096148398123$ 0.06654096148398123

+0.19%

+0.34%

-1.47%

-1.47%

Phoenix Global (PHB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.5521. Viimeisen 24 tunnin aikana PHB on vaihdellut alimmillaan $ 0.5457 ja korkeimmillaan $ 0.5767 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PHB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.094629014078536, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.06654096148398123.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PHB on muuttunut +0.19% viimeisen tunnin aikana, +0.34% 24 tunnin aikana ja -1.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Phoenix Global (PHB) -rahakkeen markkinatiedot

No.716

$ 32.10M
$ 32.10M$ 32.10M

$ 450.71K
$ 450.71K$ 450.71K

$ 35.33M
$ 35.33M$ 35.33M

58.13M
58.13M 58.13M

64,000,000
64,000,000 64,000,000

58,133,912.48815528
58,133,912.48815528 58,133,912.48815528

90.83%

BSC

Phoenix Global-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 450.71K. PHB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 58.13M ja sen kokonaistarjonta on 58133912.48815528. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 35.33M.

Phoenix Global (PHB) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Phoenix Global-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.001872+0.34%
30 päivää$ -0.1145-17.18%
60 päivää$ +0.1779+47.54%
90 päivää$ -0.0523-8.66%
Phoenix Global-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PHB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001872 (+0.34%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Phoenix Global 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1145 (-17.18%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Phoenix Global-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PHB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1779 (+47.54%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Phoenix Global-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0523 (-8.66%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Phoenix Global (PHB)?

Tarkista Phoenix Global-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Phoenix Global (PHB)

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

Phoenix Global on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Phoenix Global-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PHB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Phoenix Global-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Phoenix Global-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Phoenix Global-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Phoenix Global (PHB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Phoenix Global (PHB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Phoenix Global-rahakkeelle.

Tarkista Phoenix Global-rahakkeen hintaennuste nyt!

Phoenix Global (PHB) -rahakkeen tokenomiikka

Phoenix Global (PHB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PHB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Phoenix Global (PHB) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Phoenix Global:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Phoenix Global MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PHB paikallisiin valuuttoihin

1 Phoenix Global(PHB) - VND
14,528.5115
1 Phoenix Global(PHB) - AUD
A$0.855755
1 Phoenix Global(PHB) - GBP
0.408554
1 Phoenix Global(PHB) - EUR
0.474806
1 Phoenix Global(PHB) - USD
$0.5521
1 Phoenix Global(PHB) - MYR
RM2.329862
1 Phoenix Global(PHB) - TRY
22.597453
1 Phoenix Global(PHB) - JPY
¥81.7108
1 Phoenix Global(PHB) - ARS
ARS$725.492526
1 Phoenix Global(PHB) - RUB
44.482697
1 Phoenix Global(PHB) - INR
48.181767
1 Phoenix Global(PHB) - IDR
Rp9,050.818224
1 Phoenix Global(PHB) - KRW
773.249176
1 Phoenix Global(PHB) - PHP
31.569078
1 Phoenix Global(PHB) - EGP
￡E.26.765808
1 Phoenix Global(PHB) - BRL
R$3.019987
1 Phoenix Global(PHB) - CAD
C$0.767419
1 Phoenix Global(PHB) - BDT
67.146402
1 Phoenix Global(PHB) - NGN
849.383766
1 Phoenix Global(PHB) - COP
$2,226.205225
1 Phoenix Global(PHB) - ZAR
R.9.783212
1 Phoenix Global(PHB) - UAH
22.735478
1 Phoenix Global(PHB) - VES
Bs75.6377
1 Phoenix Global(PHB) - CLP
$535.537
1 Phoenix Global(PHB) - PKR
Rs155.648032
1 Phoenix Global(PHB) - KZT
296.665414
1 Phoenix Global(PHB) - THB
฿18.031586
1 Phoenix Global(PHB) - TWD
NT$16.844571
1 Phoenix Global(PHB) - AED
د.إ2.026207
1 Phoenix Global(PHB) - CHF
Fr0.44168
1 Phoenix Global(PHB) - HKD
HK$4.311901
1 Phoenix Global(PHB) - AMD
֏211.28867
1 Phoenix Global(PHB) - MAD
.د.م4.974421
1 Phoenix Global(PHB) - MXN
$10.357396
1 Phoenix Global(PHB) - SAR
ريال2.070375
1 Phoenix Global(PHB) - PLN
2.020686
1 Phoenix Global(PHB) - RON
лв2.401635
1 Phoenix Global(PHB) - SEK
kr5.311202
1 Phoenix Global(PHB) - BGN
лв0.927528
1 Phoenix Global(PHB) - HUF
Ft188.558713
1 Phoenix Global(PHB) - CZK
11.687957
1 Phoenix Global(PHB) - KWD
د.ك0.1683905
1 Phoenix Global(PHB) - ILS
1.882661
1 Phoenix Global(PHB) - AOA
Kz506.049339
1 Phoenix Global(PHB) - BHD
.د.ب0.2075896
1 Phoenix Global(PHB) - BMD
$0.5521
1 Phoenix Global(PHB) - DKK
kr3.550003
1 Phoenix Global(PHB) - HNL
L14.514709
1 Phoenix Global(PHB) - MUR
25.247533
1 Phoenix Global(PHB) - NAD
$9.783212
1 Phoenix Global(PHB) - NOK
kr5.620378
1 Phoenix Global(PHB) - NZD
$0.944091
1 Phoenix Global(PHB) - PAB
B/.0.5521
1 Phoenix Global(PHB) - PGK
K2.285694
1 Phoenix Global(PHB) - QAR
ر.ق2.009644
1 Phoenix Global(PHB) - RSD
дин.55.745537

Phoenix Global-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Phoenix Global toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Phoenix Global-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Phoenix Global”

Paljonko Phoenix Global (PHB) on arvoltaan tänään?
PHB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.5521 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PHB-USD-parin nykyinen hinta?
PHB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.5521. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Phoenix Global-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PHB markkina-arvo on $ 32.10M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PHB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PHB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 58.13M USD.
Mikä oli PHB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PHB saavutti ATH-hinnaksi 4.094629014078536 USD.
Mikä oli PHB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PHB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.06654096148398123 USD.
Mikä on PHB-rahakkeen treidausvolyymi?
PHB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 450.71K USD.
Nouseeko PHB tänä vuonna korkeammalle?
PHB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PHB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:28:11 (UTC+8)

Phoenix Global (PHB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

PHB-USD-laskin

Summa

PHB
PHB
USD
USD

1 PHB = 0.5521 USD

Treidaa PHB-rahaketta

PHBUSDT
$0.5525
$0.5525$0.5525
+0.38%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu