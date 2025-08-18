Phoenix Global (PHB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.5521. Viimeisen 24 tunnin aikana PHB on vaihdellut alimmillaan $ 0.5457 ja korkeimmillaan $ 0.5767 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PHB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.094629014078536, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.06654096148398123.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PHB on muuttunut +0.19% viimeisen tunnin aikana, +0.34% 24 tunnin aikana ja -1.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Phoenix Global (PHB) -rahakkeen markkinatiedot
$ 32.10M
$ 450.71K
$ 35.33M
58.13M
64,000,000
58,133,912.48815528
BSC
Phoenix Global-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 450.71K. PHB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 58.13M ja sen kokonaistarjonta on 58133912.48815528. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 35.33M.
Phoenix Global (PHB) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Phoenix Global-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.001872
+0.34%
30 päivää
$ -0.1145
-17.18%
60 päivää
$ +0.1779
+47.54%
90 päivää
$ -0.0523
-8.66%
Phoenix Global-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään PHB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001872 (+0.34%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Phoenix Global 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1145 (-17.18%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Phoenix Global-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PHB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1779 (+47.54%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Phoenix Global-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0523 (-8.66%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Phoenix Global (PHB)?
Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.
Phoenix Global on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Phoenix Global-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista PHB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Phoenix Global-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Phoenix Global-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Phoenix Global-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Phoenix Global (PHB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Phoenix Global (PHB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Phoenix Global-rahakkeelle.
Phoenix Global (PHB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PHB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Phoenix Global (PHB) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Phoenix Global:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Phoenix Global MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
