Phoenix Global (PHB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Phoenix Global (PHB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

Phoenix Global (PHB) -rahakkeen tiedot Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience. Virallinen verkkosivusto: https://www.phoenix.global/ Valkoinen paperi: https://static.phoenix.global/Phoenix_Global_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x0409633A72D846fc5BBe2f98D88564D35987904D

Phoenix Global (PHB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Phoenix Global (PHB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 33.31M Kokonaistarjonta: $ 58.20M Kierrossa oleva tarjonta: $ 58.20M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 36.63M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.1358 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06654096148398123 Nykyinen hinta: $ 0.5723 Lue lisää Phoenix Global (PHB) -rahakkeen hinnasta

Phoenix Global (PHB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Phoenix Global (PHB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PHB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PHB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PHB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PHB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PHB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Phoenix Global (PHB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PHB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta.

Phoenix Global (PHB) -rahakkeen hintahistoria PHB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PHB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PHB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PHB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PHB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PHB-rahakkeen hintaennuste nyt!

