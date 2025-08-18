Pepe Unchained (PEPU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0005062. Viimeisen 24 tunnin aikana PEPU on vaihdellut alimmillaan $ 0.0004895 ja korkeimmillaan $ 0.0005528 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PEPU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.002805624327262823, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000473233198641129.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PEPU on muuttunut -0.92% viimeisen tunnin aikana, -0.91% 24 tunnin aikana ja -15.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Pepe Unchained (PEPU) -rahakkeen markkinatiedot
Pepe Unchained-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.48K. PEPU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.00B ja sen kokonaistarjonta on 16000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.10M.
Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!
Pepe Unchained on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Pepe Unchained-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista PEPU-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Pepe Unchained-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Pepe Unchained-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Pepe Unchained-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Pepe Unchained (PEPU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pepe Unchained (PEPU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pepe Unchained-rahakkeelle.
Pepe Unchained (PEPU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PEPU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Pepe Unchained (PEPU) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Pepe Unchained:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Pepe Unchained MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
