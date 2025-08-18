Lisätietoja PEPU-rahakkeesta

Pepe Unchained-logo

Pepe Unchained – hinta (PEPU)

1PEPU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-0.92%1D
USD
Reaaliaikainen Pepe Unchained (PEPU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:37:09 (UTC+8)

Pepe Unchained (PEPU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.92%

-0.91%

-15.90%

-15.90%

Pepe Unchained (PEPU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0005062. Viimeisen 24 tunnin aikana PEPU on vaihdellut alimmillaan $ 0.0004895 ja korkeimmillaan $ 0.0005528 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PEPU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.002805624327262823, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000473233198641129.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PEPU on muuttunut -0.92% viimeisen tunnin aikana, -0.91% 24 tunnin aikana ja -15.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pepe Unchained (PEPU) -rahakkeen markkinatiedot

No.1232

$ 8.10M
100.00%

ETH

Pepe Unchained-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.48K. PEPU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.00B ja sen kokonaistarjonta on 16000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.10M.

Pepe Unchained (PEPU) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Pepe Unchained-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000004699-0.91%
30 päivää$ -0.0003875-43.36%
60 päivää$ -0.0002672-34.55%
90 päivää$ -0.0018948-78.92%
Pepe Unchained-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PEPU-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000004699 (-0.91%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Pepe Unchained 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0003875 (-43.36%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Pepe Unchained-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PEPU-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002672 (-34.55%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Pepe Unchained-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0018948 (-78.92%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Pepe Unchained (PEPU)?

Tarkista Pepe Unchained-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Pepe Unchained (PEPU)

Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!

Pepe Unchained on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Pepe Unchained-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PEPU-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Pepe Unchained-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Pepe Unchained-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Pepe Unchained-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pepe Unchained (PEPU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pepe Unchained (PEPU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pepe Unchained-rahakkeelle.

Tarkista Pepe Unchained-rahakkeen hintaennuste nyt!

Pepe Unchained (PEPU) -rahakkeen tokenomiikka

Pepe Unchained (PEPU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PEPU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Pepe Unchained (PEPU) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Pepe Unchained:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Pepe Unchained MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PEPU paikallisiin valuuttoihin

1 Pepe Unchained(PEPU) - VND
13.320653
1 Pepe Unchained(PEPU) - AUD
A$0.00078461
1 Pepe Unchained(PEPU) - GBP
0.000374588
1 Pepe Unchained(PEPU) - EUR
0.000435332
1 Pepe Unchained(PEPU) - USD
$0.0005062
1 Pepe Unchained(PEPU) - MYR
RM0.002136164
1 Pepe Unchained(PEPU) - TRY
0.020718766
1 Pepe Unchained(PEPU) - JPY
¥0.0749176
1 Pepe Unchained(PEPU) - ARS
ARS$0.664301446
1 Pepe Unchained(PEPU) - RUB
0.040789596
1 Pepe Unchained(PEPU) - INR
0.044201384
1 Pepe Unchained(PEPU) - IDR
Rp8.298359328
1 Pepe Unchained(PEPU) - KRW
0.708963472
1 Pepe Unchained(PEPU) - PHP
0.028934392
1 Pepe Unchained(PEPU) - EGP
￡E.0.024545638
1 Pepe Unchained(PEPU) - BRL
R$0.002768914
1 Pepe Unchained(PEPU) - CAD
C$0.000698556
1 Pepe Unchained(PEPU) - BDT
0.061564044
1 Pepe Unchained(PEPU) - NGN
0.777568758
1 Pepe Unchained(PEPU) - COP
$2.04112495
1 Pepe Unchained(PEPU) - ZAR
R.0.008974926
1 Pepe Unchained(PEPU) - UAH
0.020845316
1 Pepe Unchained(PEPU) - VES
Bs0.0693494
1 Pepe Unchained(PEPU) - CLP
$0.491014
1 Pepe Unchained(PEPU) - PKR
Rs0.142707904
1 Pepe Unchained(PEPU) - KZT
0.272001508
1 Pepe Unchained(PEPU) - THB
฿0.016532492
1 Pepe Unchained(PEPU) - TWD
NT$0.015434038
1 Pepe Unchained(PEPU) - AED
د.إ0.001857754
1 Pepe Unchained(PEPU) - CHF
Fr0.00040496
1 Pepe Unchained(PEPU) - HKD
HK$0.003953422
1 Pepe Unchained(PEPU) - AMD
֏0.19372274
1 Pepe Unchained(PEPU) - MAD
.د.م0.004560862
1 Pepe Unchained(PEPU) - MXN
$0.009496312
1 Pepe Unchained(PEPU) - SAR
ريال0.00189825
1 Pepe Unchained(PEPU) - PLN
0.001852692
1 Pepe Unchained(PEPU) - RON
лв0.00220197
1 Pepe Unchained(PEPU) - SEK
kr0.004869644
1 Pepe Unchained(PEPU) - BGN
лв0.000850416
1 Pepe Unchained(PEPU) - HUF
Ft0.172760998
1 Pepe Unchained(PEPU) - CZK
0.01070613
1 Pepe Unchained(PEPU) - KWD
د.ك0.000154391
1 Pepe Unchained(PEPU) - ILS
0.001726142
1 Pepe Unchained(PEPU) - AOA
Kz0.463977858
1 Pepe Unchained(PEPU) - BHD
.د.ب0.0001908374
1 Pepe Unchained(PEPU) - BMD
$0.0005062
1 Pepe Unchained(PEPU) - DKK
kr0.003249804
1 Pepe Unchained(PEPU) - HNL
L0.013307998
1 Pepe Unchained(PEPU) - MUR
0.023148526
1 Pepe Unchained(PEPU) - NAD
$0.008944554
1 Pepe Unchained(PEPU) - NOK
kr0.005153116
1 Pepe Unchained(PEPU) - NZD
$0.000865602
1 Pepe Unchained(PEPU) - PAB
B/.0.0005062
1 Pepe Unchained(PEPU) - PGK
K0.002095668
1 Pepe Unchained(PEPU) - QAR
ر.ق0.001842568
1 Pepe Unchained(PEPU) - RSD
дин.0.051070518

Pepe Unchained-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Pepe Unchained toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Pepe Unchained-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pepe Unchained”

Paljonko Pepe Unchained (PEPU) on arvoltaan tänään?
PEPU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0005062 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PEPU-USD-parin nykyinen hinta?
PEPU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0005062. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pepe Unchained-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PEPU markkina-arvo on $ 8.10M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PEPU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PEPU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.00B USD.
Mikä oli PEPU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PEPU saavutti ATH-hinnaksi 0.002805624327262823 USD.
Mikä oli PEPU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PEPU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000473233198641129 USD.
Mikä on PEPU-rahakkeen treidausvolyymi?
PEPU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.48K USD.
Nouseeko PEPU tänä vuonna korkeammalle?
PEPU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PEPU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

PEPU-USD-laskin

Summa

PEPU
PEPU
USD
USD

1 PEPU = 0.0005062 USD

Treidaa PEPU-rahaketta

