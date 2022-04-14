Pepe Unchained (PEPU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Pepe Unchained (PEPU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Pepe Unchained (PEPU) -rahakkeen tiedot Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun! Virallinen verkkosivusto: https://pepeunchained.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x93aA0ccD1e5628d3A841C4DbdF602D9eb04085d6 Osta PEPU-rahaketta nyt!

Pepe Unchained (PEPU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pepe Unchained (PEPU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.19M $ 8.19M $ 8.19M Kokonaistarjonta: $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.19M $ 8.19M $ 8.19M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.02535 $ 0.02535 $ 0.02535 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000470033368246656 $ 0.000470033368246656 $ 0.000470033368246656 Nykyinen hinta: $ 0.000512 $ 0.000512 $ 0.000512 Lue lisää Pepe Unchained (PEPU) -rahakkeen hinnasta

Pepe Unchained (PEPU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pepe Unchained (PEPU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PEPU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PEPU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PEPU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PEPU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PEPU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Pepe Unchained (PEPU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PEPU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PEPU-rahakkeita MEXCistä nyt!

Pepe Unchained (PEPU) -rahakkeen hintahistoria PEPU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PEPU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PEPU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PEPU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PEPU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PEPU-rahakkeen hintaennuste nyt!

