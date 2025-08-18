Pudgy Penguins (PENGU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.030585. Viimeisen 24 tunnin aikana PENGU on vaihdellut alimmillaan $ 0.030015 ja korkeimmillaan $ 0.032767 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PENGU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05738, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003714633269373105.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PENGU on muuttunut +0.78% viimeisen tunnin aikana, +1.29% 24 tunnin aikana ja -5.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Pudgy Penguins (PENGU) -rahakkeen markkinatiedot
No.49
$ 1.92B
$ 1.92B$ 1.92B
$ 28.87M
$ 28.87M$ 28.87M
$ 2.72B
$ 2.72B$ 2.72B
62.86B
62.86B 62.86B
88,888,888,888
88,888,888,888 88,888,888,888
0.05%
SOL
Pudgy Penguins-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.92B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 28.87M. PENGU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 62.86B ja sen kokonaistarjonta on 88888888888. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.72B.
Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.
Pudgy Penguins on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Pudgy Penguins-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista PENGU-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Pudgy Penguins-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Pudgy Penguins-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Pudgy Penguins-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Pudgy Penguins (PENGU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pudgy Penguins (PENGU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pudgy Penguins-rahakkeelle.
Pudgy Penguins (PENGU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PENGU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Pudgy Penguins (PENGU) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Pudgy Penguins:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Pudgy Penguins MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
