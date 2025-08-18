Lisätietoja PENGU-rahakkeesta

Pudgy Penguins-logo

Pudgy Penguins – hinta (PENGU)

$0.030585
+1.29%1D
USD
Reaaliaikainen Pudgy Penguins (PENGU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:38:41 (UTC+8)

Pudgy Penguins (PENGU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.78%

+1.29%

-5.33%

-5.33%

Pudgy Penguins (PENGU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.030585. Viimeisen 24 tunnin aikana PENGU on vaihdellut alimmillaan $ 0.030015 ja korkeimmillaan $ 0.032767 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PENGU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05738, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003714633269373105.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PENGU on muuttunut +0.78% viimeisen tunnin aikana, +1.29% 24 tunnin aikana ja -5.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pudgy Penguins (PENGU) -rahakkeen markkinatiedot

No.49

$ 1.92B
0.05%

SOL

Pudgy Penguins-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.92B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 28.87M. PENGU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 62.86B ja sen kokonaistarjonta on 88888888888. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.72B.

Pudgy Penguins (PENGU) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Pudgy Penguins-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00038952+1.29%
30 päivää$ -0.011526-27.38%
60 päivää$ +0.022136+261.99%
90 päivää$ +0.017732+137.96%
Pudgy Penguins-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PENGU-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00038952 (+1.29%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Pudgy Penguins 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.011526 (-27.38%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Pudgy Penguins-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PENGU-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.022136 (+261.99%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Pudgy Penguins-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.017732 (+137.96%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Pudgy Penguins (PENGU)?

Tarkista Pudgy Penguins-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Pudgy Penguins (PENGU)

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

Pudgy Penguins on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Pudgy Penguins-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PENGU-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Pudgy Penguins-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Pudgy Penguins-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Pudgy Penguins-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pudgy Penguins (PENGU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pudgy Penguins (PENGU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pudgy Penguins-rahakkeelle.

Tarkista Pudgy Penguins-rahakkeen hintaennuste nyt!

Pudgy Penguins (PENGU) -rahakkeen tokenomiikka

Pudgy Penguins (PENGU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PENGU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Pudgy Penguins (PENGU) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Pudgy Penguins:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Pudgy Penguins MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PENGU paikallisiin valuuttoihin

Pudgy Penguins-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Pudgy Penguins toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Pudgy Penguins-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pudgy Penguins”

Paljonko Pudgy Penguins (PENGU) on arvoltaan tänään?
PENGU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.030585 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PENGU-USD-parin nykyinen hinta?
PENGU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.030585. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pudgy Penguins-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PENGU markkina-arvo on $ 1.92B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PENGU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PENGU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 62.86B USD.
Mikä oli PENGU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PENGU saavutti ATH-hinnaksi 0.05738 USD.
Mikä oli PENGU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PENGU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003714633269373105 USD.
Mikä on PENGU-rahakkeen treidausvolyymi?
PENGU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 28.87M USD.
Nouseeko PENGU tänä vuonna korkeammalle?
PENGU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PENGU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Pudgy Penguins (PENGU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

