PeiPei (PEIPEI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PeiPei (PEIPEI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PeiPei (PEIPEI) -rahakkeen tiedot PeiPei is a meme coin on Ethereum. Virallinen verkkosivusto: https://peipeicoin.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3ffeea07a27fab7ad1df5297fa75e77a43cb5790 Osta PEIPEI-rahaketta nyt!

PeiPei (PEIPEI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PeiPei (PEIPEI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 15.86M $ 15.86M $ 15.86M Kokonaistarjonta: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Kierrossa oleva tarjonta: $ 420.68T $ 420.68T $ 420.68T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 15.86M $ 15.86M $ 15.86M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000398 $ 0.000000398 $ 0.000000398 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000020107477406 $ 0.000000020107477406 $ 0.000000020107477406 Nykyinen hinta: $ 0.00000003771 $ 0.00000003771 $ 0.00000003771 Lue lisää PeiPei (PEIPEI) -rahakkeen hinnasta

PeiPei (PEIPEI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PeiPei (PEIPEI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PEIPEI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PEIPEI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PEIPEI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PEIPEI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PEIPEI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PeiPei (PEIPEI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PEIPEI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PEIPEI-rahakkeita MEXCistä nyt!

PeiPei (PEIPEI) -rahakkeen hintahistoria PEIPEI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PEIPEI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PEIPEI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PEIPEI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PEIPEI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PEIPEI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!