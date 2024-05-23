HashPack (PACK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu HashPack (PACK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

HashPack (PACK) -rahakkeen tiedot HashPack is the leading wallet in the Hedera Hashgraph ecosystem, targeted to new and existing users in web3, and with the objective of offering the best user experience in web3. HashPack services 95% of the active users on Hedera, integrates with 95% of dApps and in general leads the way with regards to ecosystem activity and innovation. Virallinen verkkosivusto: https://www.hashpack.app/ Valkoinen paperi: https://hashpack.gitbook.io/pack-whitepaper-1 Block Explorer: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.4794920 Osta PACK-rahaketta nyt!

HashPack (PACK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu HashPack (PACK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 19.32M $ 19.32M $ 19.32M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Kaikkien aikojen alin: $ 0.013627247549730328 $ 0.013627247549730328 $ 0.013627247549730328 Nykyinen hinta: $ 0.01932 $ 0.01932 $ 0.01932 Lue lisää HashPack (PACK) -rahakkeen hinnasta

HashPack (PACK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset HashPack (PACK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PACK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PACK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PACK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PACK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

