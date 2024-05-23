PACK

HashPack is the leading wallet in the Hedera Hashgraph ecosystem, targeted to new and existing users in web3, and with the objective of offering the best user experience in web3. HashPack services 95% of the active users on Hedera, integrates with 95% of dApps and in general leads the way with regards to ecosystem activity and innovation.

NimiPACK

SijoitusNo.4741

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta1,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0%

Julkaisupäivämäärä2024-05-23 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.015 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta0.08582584139142052,2024-12-06

Alin hinta0.013627247549730328,2025-06-22

Julkinen lohkoketjuHBAR

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...