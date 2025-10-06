PörssiDEX+
Reaaliaikainen Overlay Protocol-hinta on tänään 0.04744 USD. OVL-rahakkeiden markkina-arvo on 517,728.5075848580752 USD. Seuraa reaaliaikaisia OVL/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!Reaaliaikainen Overlay Protocol-hinta on tänään 0.04744 USD. OVL-rahakkeiden markkina-arvo on 517,728.5075848580752 USD. Seuraa reaaliaikaisia OVL/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Overlay Protocol-logo

Overlay Protocol – hinta (OVL)

Reaaliaikainen Overlay Protocol (OVL) -hintakaavio
Overlay Protocol-hinta tänään

Reaaliaikainen Overlay Protocol (OVL) -hinta on tänään $ 0.04744, ja se on muuttunut 2.30 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen OVL-USD-muuntokurssi on $ 0.04744 per OVL.

Overlay Protocol on tällä hetkellä sijalla #2042 markkina-arvon perusteella, joka on $ 517.73K, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 10.91M OVL. Viimeisen 24 tunnin aikana OVL-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.0455 (alin) ja $ 0.04968 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0.7841389069548613, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.10678946055291266.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, OVL liikkui +3.31% viimeisen tunnin aikana ja -22.48% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 54.49K.

Overlay Protocol (OVL) -rahakkeen markkinatiedot

Overlay Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 517.73K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.49K. OVL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.91M ja sen kokonaistarjonta on 88871915.39447941. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.74M.

Overlay Protocol-rahakkeiden hintahistoria USD

Overlay Protocol (OVL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Overlay Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0011161-2.30%
30 päivää$ -0.05506-53.72%
60 päivää$ -0.17826-78.99%
90 päivää$ -0.08056-62.94%
Overlay Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään OVL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0011161 (-2.30%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Overlay Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.05506 (-53.72%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Overlay Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OVL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.17826 (-78.99%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Overlay Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.08056 (-62.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Overlay Protocol (OVL)?

Tarkista Overlay Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Overlay Protocol-hintaennuste

Overlay Protocol (OVL) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti OVL-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Overlay Protocol (OVL) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Overlay Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

Haluatko tietää, mihin hintaan Overlay Protocol nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on OVL-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla Overlay Protocol Hintaennuste.

Kuinka ostaa ja sijoittaa Overlay Protocol-rahakkeita

Oletko valmis aloittamaan Overlay Protocol-rahakkeella? OVL-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa Overlay Protocol. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan Overlay Protocol (OVL) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli 10.91M rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja Overlay Protocol hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
Overlay Protocol (OVL) -osto-opas

Mitä voit tehdä Overlay Protocol-rahakkeilla

Overlay Protocol-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi

Mikä on Overlay Protocol (OVL)

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Overlay Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Overlay Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Overlay Protocol”

Paljonko yksi Overlay Protocol on arvoltaan vuonna 2030?
Jos Overlay Protocol-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista Overlay Protocol-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Tutustu tarkemmin Overlay Protocol-rahakkeisiin

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

