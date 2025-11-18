Overlay Protocol (OVL) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Overlay Protocol-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon OVL kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Overlay Protocol-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.04599 $0.04599 $0.04599 -0.04% USD Todellinen Ennuste Overlay Protocol-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Overlay Protocol (OVL) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Overlay Protocol saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.04599 vuonna 2025. Overlay Protocol (OVL) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Overlay Protocol saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.048289 vuonna 2026. Overlay Protocol (OVL) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan OVL-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.050703 10.25% kasvuvauhdilla. Overlay Protocol (OVL) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan OVL-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.053239 15.76% kasvuvauhdilla. Overlay Protocol (OVL) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti OVL-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.055901 ja kasvuvauhti 21.55%. Overlay Protocol (OVL) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti OVL-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.058696 ja kasvuvauhti 27.63%. Overlay Protocol (OVL) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Overlay Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.095609. Overlay Protocol (OVL) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Overlay Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.155738. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.04599 0.00%

2026 $ 0.048289 5.00%

2027 $ 0.050703 10.25%

2028 $ 0.053239 15.76%

2029 $ 0.055901 21.55%

2030 $ 0.058696 27.63%

2031 $ 0.061630 34.01%

2032 $ 0.064712 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.067948 47.75%

2034 $ 0.071345 55.13%

2035 $ 0.074912 62.89%

2036 $ 0.078658 71.03%

2037 $ 0.082591 79.59%

2038 $ 0.086721 88.56%

2039 $ 0.091057 97.99%

2040 $ 0.095609 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Overlay Protocol-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.04599 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.045996 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.046034 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.046179 0.41% Overlay Protocol (OVL) -hintaennuste tänään OVL-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.04599 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Overlay Protocol (OVL) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) OVL-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.045996 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Overlay Protocol (OVL) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste OVL-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.046034 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Overlay Protocol (OVL) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin OVL-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.046179 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Overlay Protocol-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.04599$ 0.04599 $ 0.04599 Hintamuutos (24 h) -0.04% Markkina-arvo $ 502.23K$ 502.23K $ 502.23K Kierrossa oleva tarjonta 10.91M 10.91M 10.91M Volyymi (24 h) $ 53.21K$ 53.21K $ 53.21K Volyymi (24 h) -- OVL-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.04599. Sen 24 tunnin muutos on -0.04%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 53.21K. Lisäksi OVL-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 10.91M ja sen markkina-arvo on $ 502.23K. Näytä OVL-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Overlay Protocol-hinta Viimeisimpien Overlay Protocol-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Overlay Protocol-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.04602USD. Overlay Protocol-rahakkeiden (OVL) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 OVL , jolloin sen markkina-arvo on $502.23K . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.05% $ -0.002479 $ 0.04866 $ 0.0455

7 päivää -0.24% $ -0.015009 $ 0.07414 $ 0.0455

30 päivää -0.58% $ -0.063809 $ 0.11409 $ 0.0455 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Overlay Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.002479 , mikä kuvastaa -0.05% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Overlay Protocol-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.07414 ja alimmillaan $0.0455 . Sen hinta on muuttunut -0.24% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee OVL-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Overlay Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.58% , joka heijastaa noin $-0.063809 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että OVL-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Overlay Protocol-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko OVL-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Overlay Protocol (OVL) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Overlay Protocol-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia OVL-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Overlay Protocol-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee OVL-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Overlay Protocol-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee OVL-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi OVL-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Overlay Protocol-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi OVL-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

OVL-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako OVL-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan OVL saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on OVL-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Overlay Protocol (OVL) -hintaennustetyökalun mukaan OVL-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi OVL maksaa vuonna 2026? 1 Overlay Protocol (OVL) -rahakkeen hinta tänään on $0.04599 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan OVL-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.