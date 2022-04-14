Octo Gaming (OTK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Octo Gaming (OTK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Octo Gaming (OTK) -rahakkeen tiedot Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played. Virallinen verkkosivusto: https://octo-gaming.com/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.octo-gaming.com/introduction/welcome-octonaut Block Explorer: https://solscan.io/token/octo82drBEdm8CSDaEKBymVn86TBtgmPnDdmE64PTqJ Osta OTK-rahaketta nyt!

Octo Gaming (OTK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Octo Gaming (OTK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Kokonaistarjonta: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Kierrossa oleva tarjonta: $ 489.53M $ 489.53M $ 489.53M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0081 $ 0.0081 $ 0.0081 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 Nykyinen hinta: $ 0.00393 $ 0.00393 $ 0.00393 Lue lisää Octo Gaming (OTK) -rahakkeen hinnasta

Octo Gaming (OTK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Octo Gaming (OTK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OTK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OTK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OTK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OTK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OTK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Octo Gaming (OTK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OTK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OTK-rahakkeita MEXCistä nyt!

Octo Gaming (OTK) -rahakkeen hintahistoria OTK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OTK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OTK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OTK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OTK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OTK-rahakkeen hintaennuste nyt!

