Octo Gaming (OTK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00403. Viimeisen 24 tunnin aikana OTK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00392 ja korkeimmillaan $ 0.00425 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OTK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.12041089353940107, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000660347704777999.
Lyhyen aikavälin tuloksissa OTK on muuttunut +2.80% viimeisen tunnin aikana, -0.24% 24 tunnin aikana ja -20.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Octo Gaming (OTK) -rahakkeen markkinatiedot
Octo Gaming-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.73K. OTK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 489.53M ja sen kokonaistarjonta on 1199955821.96. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.84M.
Octo Gaming (OTK) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Octo Gaming-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000097
-0.24%
30 päivää
$ -0.00121
-23.10%
60 päivää
$ +0.00029
+7.75%
90 päivää
$ +0.00053
+15.14%
Octo Gaming-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään OTK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000097 (-0.24%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Octo Gaming 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00121 (-23.10%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Octo Gaming-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OTK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00029 (+7.75%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Octo Gaming-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00053 (+15.14%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.
Octo Gaming on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Octo Gaming-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista OTK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Octo Gaming-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Octo Gaming-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Octo Gaming-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Octo Gaming (OTK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Octo Gaming (OTK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Octo Gaming-rahakkeelle.
Octo Gaming (OTK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OTK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Octo Gaming (OTK) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Octo Gaming:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Octo Gaming MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.