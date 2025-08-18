Lisätietoja OTK-rahakkeesta

Octo Gaming-logo

Octo Gaming – hinta (OTK)

1OTK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00403
$0.00403$0.00403
-0.24%1D
USD
Reaaliaikainen Octo Gaming (OTK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:37:31 (UTC+8)

Octo Gaming (OTK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00392
$ 0.00392$ 0.00392
24 h:n matalin
$ 0.00425
$ 0.00425$ 0.00425
24 h:n korkein

$ 0.00392
$ 0.00392$ 0.00392

$ 0.00425
$ 0.00425$ 0.00425

$ 0.12041089353940107
$ 0.12041089353940107$ 0.12041089353940107

$ 0.000660347704777999
$ 0.000660347704777999$ 0.000660347704777999

+2.80%

-0.24%

-20.36%

-20.36%

Octo Gaming (OTK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00403. Viimeisen 24 tunnin aikana OTK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00392 ja korkeimmillaan $ 0.00425 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OTK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.12041089353940107, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000660347704777999.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OTK on muuttunut +2.80% viimeisen tunnin aikana, -0.24% 24 tunnin aikana ja -20.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Octo Gaming (OTK) -rahakkeen markkinatiedot

No.1830

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

$ 4.73K
$ 4.73K$ 4.73K

$ 4.84M
$ 4.84M$ 4.84M

489.53M
489.53M 489.53M

1,199,955,821.96
1,199,955,821.96 1,199,955,821.96

SOL

Octo Gaming-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.73K. OTK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 489.53M ja sen kokonaistarjonta on 1199955821.96. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.84M.

Octo Gaming (OTK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Octo Gaming-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000097-0.24%
30 päivää$ -0.00121-23.10%
60 päivää$ +0.00029+7.75%
90 päivää$ +0.00053+15.14%
Octo Gaming-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään OTK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000097 (-0.24%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Octo Gaming 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00121 (-23.10%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Octo Gaming-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OTK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00029 (+7.75%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Octo Gaming-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00053 (+15.14%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Octo Gaming (OTK)?

Tarkista Octo Gaming-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Octo Gaming (OTK)

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

Octo Gaming on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Octo Gaming-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista OTK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Octo Gaming-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Octo Gaming-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Octo Gaming-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Octo Gaming (OTK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Octo Gaming (OTK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Octo Gaming-rahakkeelle.

Tarkista Octo Gaming-rahakkeen hintaennuste nyt!

Octo Gaming (OTK) -rahakkeen tokenomiikka

Octo Gaming (OTK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OTK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Octo Gaming (OTK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Octo Gaming:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Octo Gaming MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Octo Gaming toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Octo Gaming-verkkosivusto
Block Explorer

Paljonko Octo Gaming (OTK) on arvoltaan tänään?
OTK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00403 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OTK-USD-parin nykyinen hinta?
OTK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00403. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Octo Gaming-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OTK markkina-arvo on $ 1.97M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OTK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OTK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 489.53M USD.
Mikä oli OTK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OTK saavutti ATH-hinnaksi 0.12041089353940107 USD.
Mikä oli OTK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OTK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000660347704777999 USD.
Mikä on OTK-rahakkeen treidausvolyymi?
OTK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.73K USD.
Nouseeko OTK tänä vuonna korkeammalle?
OTK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OTK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:37:31 (UTC+8)

Octo Gaming (OTK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

OTK-USD-laskin

Summa

OTK
OTK
USD
USD

1 OTK = 0.00403 USD

Treidaa OTK-rahaketta

OTKUSDT
$0.00403
$0.00403$0.00403
-0.24%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu