Okratech Token (ORT) -rahakkeen tiedot OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money. Virallinen verkkosivusto: https://ortcoin.org/ Valkoinen paperi: https://ortcoin.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9e711221b34a2d4b8f552bd5f4a6c4e7934920f7 Osta ORT-rahaketta nyt!

Okratech Token (ORT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Okratech Token (ORT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M Kokonaistarjonta: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 816.72M $ 816.72M $ 816.72M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.84M $ 4.84M $ 4.84M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05899 $ 0.05899 $ 0.05899 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001356615264875941 $ 0.001356615264875941 $ 0.001356615264875941 Nykyinen hinta: $ 0.005383 $ 0.005383 $ 0.005383 Lue lisää Okratech Token (ORT) -rahakkeen hinnasta

Okratech Token (ORT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Okratech Token (ORT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ORT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ORT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ORT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ORT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

