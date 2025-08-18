Lisätietoja ORT-rahakkeesta

ORT-rahakkeen hintatiedot

ORT-rahakkeen valkoinen paperi

ORT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ORT-rahakkeen tokenomiikka

ORT-rahakkeen hintaennuste

ORT-rahakkeen historia

ORT-osto-opas

ORT/fiat-valuuttamuunnin

ORT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Okratech Token-logo

Okratech Token – hinta (ORT)

1ORT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00567
$0.00567$0.00567
+0.58%1D
USD
Reaaliaikainen Okratech Token (ORT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:14:07 (UTC+8)

Okratech Token (ORT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0054
$ 0.0054$ 0.0054
24 h:n matalin
$ 0.006345
$ 0.006345$ 0.006345
24 h:n korkein

$ 0.0054
$ 0.0054$ 0.0054

$ 0.006345
$ 0.006345$ 0.006345

$ 0.07457966384866581
$ 0.07457966384866581$ 0.07457966384866581

$ 0.001356615264875941
$ 0.001356615264875941$ 0.001356615264875941

+0.05%

+0.58%

-4.32%

-4.32%

Okratech Token (ORT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00567. Viimeisen 24 tunnin aikana ORT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0054 ja korkeimmillaan $ 0.006345 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ORT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07457966384866581, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001356615264875941.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ORT on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, +0.58% 24 tunnin aikana ja -4.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Okratech Token (ORT) -rahakkeen markkinatiedot

No.1465

$ 4.63M
$ 4.63M$ 4.63M

$ 165.83K
$ 165.83K$ 165.83K

$ 5.10M
$ 5.10M$ 5.10M

816.72M
816.72M 816.72M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

900,000,000
900,000,000 900,000,000

90.74%

BSC

Okratech Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.63M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 165.83K. ORT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 816.72M ja sen kokonaistarjonta on 900000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.10M.

Okratech Token (ORT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Okratech Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000327+0.58%
30 päivää$ +0.001157+25.63%
60 päivää$ +0.002466+76.96%
90 päivää$ +0.00194+52.01%
Okratech Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ORT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000327 (+0.58%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Okratech Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.001157 (+25.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Okratech Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ORT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002466 (+76.96%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Okratech Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00194 (+52.01%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Okratech Token (ORT)?

Tarkista Okratech Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Okratech Token (ORT)

OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money.

Okratech Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Okratech Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ORT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Okratech Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Okratech Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Okratech Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Okratech Token (ORT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Okratech Token (ORT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Okratech Token-rahakkeelle.

Tarkista Okratech Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Okratech Token (ORT) -rahakkeen tokenomiikka

Okratech Token (ORT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ORT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Okratech Token (ORT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Okratech Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Okratech Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ORT paikallisiin valuuttoihin

1 Okratech Token(ORT) - VND
149.20605
1 Okratech Token(ORT) - AUD
A$0.0087885
1 Okratech Token(ORT) - GBP
0.0041958
1 Okratech Token(ORT) - EUR
0.0048762
1 Okratech Token(ORT) - USD
$0.00567
1 Okratech Token(ORT) - MYR
RM0.0239274
1 Okratech Token(ORT) - TRY
0.2320731
1 Okratech Token(ORT) - JPY
¥0.83916
1 Okratech Token(ORT) - ARS
ARS$7.4507202
1 Okratech Token(ORT) - RUB
0.4568319
1 Okratech Token(ORT) - INR
0.4948209
1 Okratech Token(ORT) - IDR
Rp92.9508048
1 Okratech Token(ORT) - KRW
7.9411752
1 Okratech Token(ORT) - PHP
0.3241539
1 Okratech Token(ORT) - EGP
￡E.0.2748816
1 Okratech Token(ORT) - BRL
R$0.0310149
1 Okratech Token(ORT) - CAD
C$0.0078246
1 Okratech Token(ORT) - BDT
0.6895854
1 Okratech Token(ORT) - NGN
8.7096303
1 Okratech Token(ORT) - COP
$22.8628575
1 Okratech Token(ORT) - ZAR
R.0.1004724
1 Okratech Token(ORT) - UAH
0.2334906
1 Okratech Token(ORT) - VES
Bs0.77679
1 Okratech Token(ORT) - CLP
$5.4999
1 Okratech Token(ORT) - PKR
Rs1.5984864
1 Okratech Token(ORT) - KZT
3.0467178
1 Okratech Token(ORT) - THB
฿0.1851822
1 Okratech Token(ORT) - TWD
NT$0.172935
1 Okratech Token(ORT) - AED
د.إ0.0208089
1 Okratech Token(ORT) - CHF
Fr0.004536
1 Okratech Token(ORT) - HKD
HK$0.0442827
1 Okratech Token(ORT) - AMD
֏2.169909
1 Okratech Token(ORT) - MAD
.د.م0.0510867
1 Okratech Token(ORT) - MXN
$0.1063692
1 Okratech Token(ORT) - SAR
ريال0.0212625
1 Okratech Token(ORT) - PLN
0.0207522
1 Okratech Token(ORT) - RON
лв0.0246645
1 Okratech Token(ORT) - SEK
kr0.0545454
1 Okratech Token(ORT) - BGN
лв0.0095256
1 Okratech Token(ORT) - HUF
Ft1.9357947
1 Okratech Token(ORT) - CZK
0.1199772
1 Okratech Token(ORT) - KWD
د.ك0.00172935
1 Okratech Token(ORT) - ILS
0.0193347
1 Okratech Token(ORT) - AOA
Kz5.1970653
1 Okratech Token(ORT) - BHD
.د.ب0.00213759
1 Okratech Token(ORT) - BMD
$0.00567
1 Okratech Token(ORT) - DKK
kr0.0364581
1 Okratech Token(ORT) - HNL
L0.1490643
1 Okratech Token(ORT) - MUR
0.2592891
1 Okratech Token(ORT) - NAD
$0.1001889
1 Okratech Token(ORT) - NOK
kr0.0577206
1 Okratech Token(ORT) - NZD
$0.0096957
1 Okratech Token(ORT) - PAB
B/.0.00567
1 Okratech Token(ORT) - PGK
K0.0234738
1 Okratech Token(ORT) - QAR
ر.ق0.0206388
1 Okratech Token(ORT) - RSD
дин.0.5720463

Okratech Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Okratech Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Okratech Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Okratech Token”

Paljonko Okratech Token (ORT) on arvoltaan tänään?
ORT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00567 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ORT-USD-parin nykyinen hinta?
ORT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00567. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Okratech Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ORT markkina-arvo on $ 4.63M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ORT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ORT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 816.72M USD.
Mikä oli ORT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ORT saavutti ATH-hinnaksi 0.07457966384866581 USD.
Mikä oli ORT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ORT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001356615264875941 USD.
Mikä on ORT-rahakkeen treidausvolyymi?
ORT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 165.83K USD.
Nouseeko ORT tänä vuonna korkeammalle?
ORT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ORT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:14:07 (UTC+8)

Okratech Token (ORT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ORT-USD-laskin

Summa

ORT
ORT
USD
USD

1 ORT = 0.00567 USD

Treidaa ORT-rahaketta

ORTUSDT
$0.00567
$0.00567$0.00567
+0.58%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu