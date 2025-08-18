Okratech Token (ORT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00567. Viimeisen 24 tunnin aikana ORT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0054 ja korkeimmillaan $ 0.006345 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ORT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07457966384866581, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001356615264875941.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ORT on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, +0.58% 24 tunnin aikana ja -4.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Okratech Token (ORT) -rahakkeen markkinatiedot
$ 4.63M
$ 165.83K
$ 5.10M
816.72M
900,000,000
900,000,000
90.74%
BSC
Okratech Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.63M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 165.83K. ORT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 816.72M ja sen kokonaistarjonta on 900000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.10M.
Okratech Token (ORT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Okratech Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000327
+0.58%
30 päivää
$ +0.001157
+25.63%
60 päivää
$ +0.002466
+76.96%
90 päivää
$ +0.00194
+52.01%
Okratech Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ORT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000327 (+0.58%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Okratech Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.001157 (+25.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Okratech Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ORT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002466 (+76.96%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Okratech Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00194 (+52.01%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Okratech Token (ORT)?
OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money.
Okratech Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Okratech Token (ORT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Okratech Token (ORT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Okratech Token-rahakkeelle.
Okratech Token (ORT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ORT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
