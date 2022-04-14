Oraichain (ORAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Oraichain (ORAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Oraichain (ORAI) -rahakkeen tiedot Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️. Virallinen verkkosivusto: https://orai.io/ Valkoinen paperi: https://docs.orai.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5 Osta ORAI-rahaketta nyt!

Oraichain (ORAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Oraichain (ORAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 43.19M $ 43.19M $ 43.19M Kokonaistarjonta: $ 18.01M $ 18.01M $ 18.01M Kierrossa oleva tarjonta: $ 13.82M $ 13.82M $ 13.82M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 61.79M $ 61.79M $ 61.79M Kaikkien aikojen korkein: $ 17.43 $ 17.43 $ 17.43 Kaikkien aikojen alin: $ 0.9138843220735346 $ 0.9138843220735346 $ 0.9138843220735346 Nykyinen hinta: $ 3.124 $ 3.124 $ 3.124 Lue lisää Oraichain (ORAI) -rahakkeen hinnasta

Oraichain (ORAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Oraichain (ORAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ORAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ORAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ORAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ORAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Oraichain (ORAI) -rahakkeen hintahistoria ORAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ORAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ORAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ORAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ORAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ORAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

