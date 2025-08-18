Lisätietoja ORAI-rahakkeesta

Oraichain-logo

Oraichain – hinta (ORAI)

1ORAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$2.846
$2.846$2.846
+1.17%1D
USD
Reaaliaikainen Oraichain (ORAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:33:54 (UTC+8)

Oraichain (ORAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 2.795
$ 2.795$ 2.795
24 h:n matalin
$ 3.172
$ 3.172$ 3.172
24 h:n korkein

$ 2.795
$ 2.795$ 2.795

$ 3.172
$ 3.172$ 3.172

$ 107.47632244
$ 107.47632244$ 107.47632244

$ 0.9138843220735346
$ 0.9138843220735346$ 0.9138843220735346

+1.17%

+1.17%

-13.55%

-13.55%

Oraichain (ORAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.846. Viimeisen 24 tunnin aikana ORAI on vaihdellut alimmillaan $ 2.795 ja korkeimmillaan $ 3.172 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ORAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 107.47632244, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.9138843220735346.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ORAI on muuttunut +1.17% viimeisen tunnin aikana, +1.17% 24 tunnin aikana ja -13.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Oraichain (ORAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.625

$ 39.34M
$ 39.34M$ 39.34M

$ 145.40K
$ 145.40K$ 145.40K

$ 56.29M
$ 56.29M$ 56.29M

13.82M
13.82M 13.82M

19,779,272
19,779,272 19,779,272

18,014,986.26
18,014,986.26 18,014,986.26

69.88%

ORAI

Oraichain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 39.34M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 145.40K. ORAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.82M ja sen kokonaistarjonta on 18014986.26. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 56.29M.

Oraichain (ORAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Oraichain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.03291+1.17%
30 päivää$ -0.359-11.21%
60 päivää$ +0.863+43.51%
90 päivää$ -0.502-15.00%
Oraichain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ORAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.03291 (+1.17%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Oraichain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.359 (-11.21%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Oraichain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ORAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.863 (+43.51%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Oraichain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.502 (-15.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Oraichain (ORAI)?

Tarkista Oraichain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Oraichain (ORAI)

Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️.

Oraichain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Oraichain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ORAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Oraichain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Oraichain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Oraichain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Oraichain (ORAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Oraichain (ORAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Oraichain-rahakkeelle.

Tarkista Oraichain-rahakkeen hintaennuste nyt!

Oraichain (ORAI) -rahakkeen tokenomiikka

Oraichain (ORAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ORAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Oraichain (ORAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Oraichain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Oraichain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ORAI paikallisiin valuuttoihin

1 Oraichain(ORAI) - VND
74,892.49
1 Oraichain(ORAI) - AUD
A$4.4113
1 Oraichain(ORAI) - GBP
2.10604
1 Oraichain(ORAI) - EUR
2.44756
1 Oraichain(ORAI) - USD
$2.846
1 Oraichain(ORAI) - MYR
RM12.01012
1 Oraichain(ORAI) - TRY
116.48678
1 Oraichain(ORAI) - JPY
¥421.208
1 Oraichain(ORAI) - ARS
ARS$3,734.89118
1 Oraichain(ORAI) - RUB
229.33068
1 Oraichain(ORAI) - INR
248.51272
1 Oraichain(ORAI) - IDR
Rp46,655.73024
1 Oraichain(ORAI) - KRW
3,985.99376
1 Oraichain(ORAI) - PHP
162.67736
1 Oraichain(ORAI) - EGP
￡E.138.00254
1 Oraichain(ORAI) - BRL
R$15.56762
1 Oraichain(ORAI) - CAD
C$3.92748
1 Oraichain(ORAI) - BDT
346.13052
1 Oraichain(ORAI) - NGN
4,371.71214
1 Oraichain(ORAI) - COP
$11,475.7835
1 Oraichain(ORAI) - ZAR
R.50.45958
1 Oraichain(ORAI) - UAH
117.19828
1 Oraichain(ORAI) - VES
Bs389.902
1 Oraichain(ORAI) - CLP
$2,760.62
1 Oraichain(ORAI) - PKR
Rs802.34432
1 Oraichain(ORAI) - KZT
1,529.26964
1 Oraichain(ORAI) - THB
฿92.95036
1 Oraichain(ORAI) - TWD
NT$86.77454
1 Oraichain(ORAI) - AED
د.إ10.44482
1 Oraichain(ORAI) - CHF
Fr2.2768
1 Oraichain(ORAI) - HKD
HK$22.22726
1 Oraichain(ORAI) - AMD
֏1,089.1642
1 Oraichain(ORAI) - MAD
.د.م25.64246
1 Oraichain(ORAI) - MXN
$53.39096
1 Oraichain(ORAI) - SAR
ريال10.6725
1 Oraichain(ORAI) - PLN
10.41636
1 Oraichain(ORAI) - RON
лв12.3801
1 Oraichain(ORAI) - SEK
kr27.37852
1 Oraichain(ORAI) - BGN
лв4.78128
1 Oraichain(ORAI) - HUF
Ft971.31134
1 Oraichain(ORAI) - CZK
60.1929
1 Oraichain(ORAI) - KWD
د.ك0.86803
1 Oraichain(ORAI) - ILS
9.70486
1 Oraichain(ORAI) - AOA
Kz2,608.61514
1 Oraichain(ORAI) - BHD
.د.ب1.072942
1 Oraichain(ORAI) - BMD
$2.846
1 Oraichain(ORAI) - DKK
kr18.27132
1 Oraichain(ORAI) - HNL
L74.82134
1 Oraichain(ORAI) - MUR
130.14758
1 Oraichain(ORAI) - NAD
$50.28882
1 Oraichain(ORAI) - NOK
kr28.97228
1 Oraichain(ORAI) - NZD
$4.86666
1 Oraichain(ORAI) - PAB
B/.2.846
1 Oraichain(ORAI) - PGK
K11.78244
1 Oraichain(ORAI) - QAR
ر.ق10.35944
1 Oraichain(ORAI) - RSD
дин.287.13294

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Oraichain”

Paljonko Oraichain (ORAI) on arvoltaan tänään?
ORAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.846 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ORAI-USD-parin nykyinen hinta?
ORAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.846. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Oraichain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ORAI markkina-arvo on $ 39.34M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ORAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ORAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.82M USD.
Mikä oli ORAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ORAI saavutti ATH-hinnaksi 107.47632244 USD.
Mikä oli ORAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ORAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.9138843220735346 USD.
Mikä on ORAI-rahakkeen treidausvolyymi?
ORAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 145.40K USD.
Nouseeko ORAI tänä vuonna korkeammalle?
ORAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ORAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:33:54 (UTC+8)

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

$2.846
