OpenOcean (OOE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu OpenOcean (OOE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

OpenOcean (OOE) -rahakkeen tiedot OpenOcean is the DeFi & CeFi full aggregator. OpenOcean finds the best price, no additional fees, and lowest slippage for traders on aggregated DeFi and CeFi by applying a deeply optimized intelligent routing algorithm. Besides the aggregation of swaps, OpenOcean will continue to aggregate derivative, yield, lending, and insurance products and launch its own combined margin products and intelligent wealth management service. Virallinen verkkosivusto: https://openocean.finance/ Valkoinen paperi: https://docs.openocean.finance/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x8ea5219a16c2dbf1d6335a6aa0c6bd45c50347c5 Osta OOE-rahaketta nyt!

OpenOcean (OOE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu OpenOcean (OOE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.39M $ 4.39M $ 4.39M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.0601 $ 1.0601 $ 1.0601 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00296126157310746 $ 0.00296126157310746 $ 0.00296126157310746 Nykyinen hinta: $ 0.004391 $ 0.004391 $ 0.004391 Lue lisää OpenOcean (OOE) -rahakkeen hinnasta

OpenOcean (OOE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset OpenOcean (OOE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OOE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OOE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OOE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OOE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OOE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään OpenOcean (OOE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OOE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OOE-rahakkeita MEXCistä nyt!

OpenOcean (OOE) -rahakkeen hintahistoria OOE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OOE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OOE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OOE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OOE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OOE-rahakkeen hintaennuste nyt!

