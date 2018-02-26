Ontology Token (ONT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ontology Token (ONT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ontology Token (ONT) -rahakkeen tiedot Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules. Virallinen verkkosivusto: https://ont.io/ Valkoinen paperi: https://docs.ont.io Block Explorer: https://explorer.ont.io/ Osta ONT-rahaketta nyt!

Ontology Token (ONT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ontology Token (ONT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ONT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ONT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ONT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ONT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Ontology Token (ONT) -rahakkeen hintahistoria ONT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ONT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ONT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ONT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ONT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ONT-rahakkeen hintaennuste nyt!

