Ontology Token (ONT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1318. Viimeisen 24 tunnin aikana ONT on vaihdellut alimmillaan $ 0.1313 ja korkeimmillaan $ 0.1394 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ONT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 11.176600456237793, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1058056271007376.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ONT on muuttunut -0.46% viimeisen tunnin aikana, +0.07% 24 tunnin aikana ja -3.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Ontology Token (ONT) -rahakkeen markkinatiedot
No.320
$ 120.56M
$ 878.44K
$ 131.80M
914.70M
1,000,000,000
1,000,000,000
91.46%
2018-02-26 00:00:00
$ 0.2
ONT
Ontology Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 120.56M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 878.44K. ONT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 914.70M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 131.80M.
Ontology Token (ONT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ontology Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000092
+0.07%
30 päivää
$ -0.0273
-17.16%
60 päivää
$ +0.0241
+22.37%
90 päivää
$ -0.0214
-13.97%
Ontology Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ONT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000092 (+0.07%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Ontology Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0273 (-17.16%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Ontology Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ONT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0241 (+22.37%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Ontology Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0214 (-13.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.
Ontology Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ontology Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista ONT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Ontology Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ontology Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Ontology Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Ontology Token (ONT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ONT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Ontology Token (ONT) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Ontology Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ontology Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.