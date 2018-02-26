Mikä on Ontology Token (ONT)

Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.

Ontology Token on saatavilla MEXCissä



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista ONT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Ontology Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ontology Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan

Ontology Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ontology Token (ONT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ontology Token (ONT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ontology Token-rahakkeelle.

Tarkista Ontology Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Ontology Token (ONT) -rahakkeen tokenomiikka

Ontology Token (ONT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ONT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ontology Token (ONT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Ontology Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!

Ontology Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ontology Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ontology Token” Paljonko Ontology Token (ONT) on arvoltaan tänään? ONT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1318 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on ONT-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.1318 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo ONT -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Ontology Token-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen ONT markkina-arvo on $ 120.56M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on ONT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? ONT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 914.70M USD . Mikä oli ONT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? ONT saavutti ATH-hinnaksi 11.176600456237793 USD . Mikä oli ONT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? ONT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.1058056271007376 USD . Mikä on ONT-rahakkeen treidausvolyymi? ONT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 878.44K USD . Nouseeko ONT tänä vuonna korkeammalle? ONT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ONT-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Ontology Token (ONT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

