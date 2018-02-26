Lisätietoja ONT-rahakkeesta

ONT-rahakkeen hintatiedot

ONT-rahakkeen valkoinen paperi

ONT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ONT-rahakkeen tokenomiikka

ONT-rahakkeen hintaennuste

ONT-rahakkeen historia

ONT-osto-opas

ONT/fiat-valuuttamuunnin

ONT-rahakkeen spot

ONT-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Ontology Token-logo

Ontology Token – hinta (ONT)

1ONT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1317
$0.1317$0.1317
+0.07%1D
USD
Reaaliaikainen Ontology Token (ONT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:33:18 (UTC+8)

Ontology Token (ONT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1313
$ 0.1313$ 0.1313
24 h:n matalin
$ 0.1394
$ 0.1394$ 0.1394
24 h:n korkein

$ 0.1313
$ 0.1313$ 0.1313

$ 0.1394
$ 0.1394$ 0.1394

$ 11.176600456237793
$ 11.176600456237793$ 11.176600456237793

$ 0.1058056271007376
$ 0.1058056271007376$ 0.1058056271007376

-0.46%

+0.07%

-3.52%

-3.52%

Ontology Token (ONT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1318. Viimeisen 24 tunnin aikana ONT on vaihdellut alimmillaan $ 0.1313 ja korkeimmillaan $ 0.1394 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ONT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 11.176600456237793, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1058056271007376.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ONT on muuttunut -0.46% viimeisen tunnin aikana, +0.07% 24 tunnin aikana ja -3.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ontology Token (ONT) -rahakkeen markkinatiedot

No.320

$ 120.56M
$ 120.56M$ 120.56M

$ 878.44K
$ 878.44K$ 878.44K

$ 131.80M
$ 131.80M$ 131.80M

914.70M
914.70M 914.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

91.46%

2018-02-26 00:00:00

$ 0.2
$ 0.2$ 0.2

ONT

Ontology Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 120.56M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 878.44K. ONT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 914.70M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 131.80M.

Ontology Token (ONT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ontology Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000092+0.07%
30 päivää$ -0.0273-17.16%
60 päivää$ +0.0241+22.37%
90 päivää$ -0.0214-13.97%
Ontology Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ONT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000092 (+0.07%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Ontology Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0273 (-17.16%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Ontology Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ONT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0241 (+22.37%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Ontology Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0214 (-13.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Ontology Token (ONT)?

Tarkista Ontology Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Ontology Token (ONT)

Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.

Ontology Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ontology Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ONT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Ontology Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ontology Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Ontology Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ontology Token (ONT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ontology Token (ONT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ontology Token-rahakkeelle.

Tarkista Ontology Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Ontology Token (ONT) -rahakkeen tokenomiikka

Ontology Token (ONT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ONT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ontology Token (ONT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Ontology Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ontology Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ONT paikallisiin valuuttoihin

1 Ontology Token(ONT) - VND
3,468.317
1 Ontology Token(ONT) - AUD
A$0.20429
1 Ontology Token(ONT) - GBP
0.097532
1 Ontology Token(ONT) - EUR
0.113348
1 Ontology Token(ONT) - USD
$0.1318
1 Ontology Token(ONT) - MYR
RM0.556196
1 Ontology Token(ONT) - TRY
5.394574
1 Ontology Token(ONT) - JPY
¥19.5064
1 Ontology Token(ONT) - ARS
ARS$172.965094
1 Ontology Token(ONT) - RUB
10.620444
1 Ontology Token(ONT) - INR
11.508776
1 Ontology Token(ONT) - IDR
Rp2,160.655392
1 Ontology Token(ONT) - KRW
184.593808
1 Ontology Token(ONT) - PHP
7.533688
1 Ontology Token(ONT) - EGP
￡E.6.390982
1 Ontology Token(ONT) - BRL
R$0.720946
1 Ontology Token(ONT) - CAD
C$0.181884
1 Ontology Token(ONT) - BDT
16.029516
1 Ontology Token(ONT) - NGN
202.456662
1 Ontology Token(ONT) - COP
$531.45055
1 Ontology Token(ONT) - ZAR
R.2.336814
1 Ontology Token(ONT) - UAH
5.427524
1 Ontology Token(ONT) - VES
Bs18.0566
1 Ontology Token(ONT) - CLP
$127.846
1 Ontology Token(ONT) - PKR
Rs37.157056
1 Ontology Token(ONT) - KZT
70.821412
1 Ontology Token(ONT) - THB
฿4.304588
1 Ontology Token(ONT) - TWD
NT$4.018582
1 Ontology Token(ONT) - AED
د.إ0.483706
1 Ontology Token(ONT) - CHF
Fr0.10544
1 Ontology Token(ONT) - HKD
HK$1.029358
1 Ontology Token(ONT) - AMD
֏50.43986
1 Ontology Token(ONT) - MAD
.د.م1.187518
1 Ontology Token(ONT) - MXN
$2.472568
1 Ontology Token(ONT) - SAR
ريال0.49425
1 Ontology Token(ONT) - PLN
0.482388
1 Ontology Token(ONT) - RON
лв0.57333
1 Ontology Token(ONT) - SEK
kr1.267916
1 Ontology Token(ONT) - BGN
лв0.221424
1 Ontology Token(ONT) - HUF
Ft44.982022
1 Ontology Token(ONT) - CZK
2.78757
1 Ontology Token(ONT) - KWD
د.ك0.040199
1 Ontology Token(ONT) - ILS
0.449438
1 Ontology Token(ONT) - AOA
Kz120.806562
1 Ontology Token(ONT) - BHD
.د.ب0.0496886
1 Ontology Token(ONT) - BMD
$0.1318
1 Ontology Token(ONT) - DKK
kr0.846156
1 Ontology Token(ONT) - HNL
L3.465022
1 Ontology Token(ONT) - MUR
6.027214
1 Ontology Token(ONT) - NAD
$2.328906
1 Ontology Token(ONT) - NOK
kr1.341724
1 Ontology Token(ONT) - NZD
$0.225378
1 Ontology Token(ONT) - PAB
B/.0.1318
1 Ontology Token(ONT) - PGK
K0.545652
1 Ontology Token(ONT) - QAR
ر.ق0.479752
1 Ontology Token(ONT) - RSD
дин.13.297302

Ontology Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ontology Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Ontology Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ontology Token”

Paljonko Ontology Token (ONT) on arvoltaan tänään?
ONT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1318 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ONT-USD-parin nykyinen hinta?
ONT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1318. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ontology Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ONT markkina-arvo on $ 120.56M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ONT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ONT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 914.70M USD.
Mikä oli ONT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ONT saavutti ATH-hinnaksi 11.176600456237793 USD.
Mikä oli ONT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ONT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.1058056271007376 USD.
Mikä on ONT-rahakkeen treidausvolyymi?
ONT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 878.44K USD.
Nouseeko ONT tänä vuonna korkeammalle?
ONT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ONT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:33:18 (UTC+8)

Ontology Token (ONT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ONT-USD-laskin

Summa

ONT
ONT
USD
USD

1 ONT = 0.1318 USD

Treidaa ONT-rahaketta

ONTUSDT
$0.1317
$0.1317$0.1317
+0.15%
ONTBTC
$0.000001173
$0.000001173$0.000001173
+0.51%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu