Ontology Gas (ONG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ontology Gas (ONG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ontology Gas (ONG) -rahakkeen tiedot ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network. Virallinen verkkosivusto: https://ont.io/ Valkoinen paperi: https://docs.ont.io/ Block Explorer: https://explorer.ont.io/ Osta ONG-rahaketta nyt!

Ontology Gas (ONG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ontology Gas (ONG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 75.91M $ 75.91M $ 75.91M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 421.94M $ 421.94M $ 421.94M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 179.90M $ 179.90M $ 179.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.28194 $ 3.28194 $ 3.28194 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 Nykyinen hinta: $ 0.1799 $ 0.1799 $ 0.1799 Lue lisää Ontology Gas (ONG) -rahakkeen hinnasta

Ontology Gas (ONG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ontology Gas (ONG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ONG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ONG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ONG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ONG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ONG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Ontology Gas (ONG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ONG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ONG-rahakkeita MEXCistä nyt!

Ontology Gas (ONG) -rahakkeen hintahistoria ONG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ONG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ONG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ONG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ONG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ONG-rahakkeen hintaennuste nyt!

