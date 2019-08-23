ONG

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

NimiONG

SijoitusNo.462

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.74%

Kierrossa oleva tarjonta423,506,273.0414432

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta1,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0.4235%

Julkaisupäivämäärä2019-08-23

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen1.43 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta4.59254,2018-09-28

Alin hinta0.0393381415969,2020-03-13

Julkinen lohkoketjuONT

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...