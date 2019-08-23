Ontology Gas (ONG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1781. Viimeisen 24 tunnin aikana ONG on vaihdellut alimmillaan $ 0.1713 ja korkeimmillaan $ 0.1808 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ONG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.59254, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0393381415969.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ONG on muuttunut +1.13% viimeisen tunnin aikana, +1.07% 24 tunnin aikana ja +7.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Ontology Gas (ONG) -rahakkeen markkinatiedot
No.458
$ 75.15M
$ 75.15M
$ 752.47K
$ 752.47K
$ 178.10M
$ 178.10M
421.94M
421.94M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
42.19%
2019-08-23
$ 1.43
$ 1.43
ONT
Ontology Gas-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 75.15M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 752.47K. ONG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 421.94M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 178.10M.
Ontology Gas (ONG) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ontology Gas-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.001885
+1.07%
30 päivää
$ -0.0356
-16.66%
60 päivää
$ +0.0241
+15.64%
90 päivää
$ -0.0252
-12.40%
Ontology Gas-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ONG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001885 (+1.07%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Ontology Gas 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0356 (-16.66%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Ontology Gas-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ONG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0241 (+15.64%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Ontology Gas-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0252 (-12.40%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.
Ontology Gas on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ontology Gas-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista ONG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Ontology Gas-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ontology Gas-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Ontology Gas-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Ontology Gas (ONG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ontology Gas (ONG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ontology Gas-rahakkeelle.
Ontology Gas (ONG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ONG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Ontology Gas (ONG) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Ontology Gas:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ontology Gas MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.