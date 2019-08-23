Mikä on Ontology Gas (ONG)

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Ontology Gas (ONG) -rahakkeen tokenomiikka

Ontology Gas (ONG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ONG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ontology Gas (ONG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Ontology Gas:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ontology Gas MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ONG paikallisiin valuuttoihin

Ontology Gas-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ontology Gas toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ontology Gas” Paljonko Ontology Gas (ONG) on arvoltaan tänään? ONG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1781 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on ONG-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.1781 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo ONG -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Ontology Gas-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen ONG markkina-arvo on $ 75.15M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on ONG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? ONG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 421.94M USD . Mikä oli ONG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? ONG saavutti ATH-hinnaksi 4.59254 USD . Mikä oli ONG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? ONG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0393381415969 USD . Mikä on ONG-rahakkeen treidausvolyymi? ONG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 752.47K USD . Nouseeko ONG tänä vuonna korkeammalle? ONG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ONG-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Ontology Gas (ONG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

