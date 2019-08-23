Lisätietoja ONG-rahakkeesta

Ontology Gas-logo

Ontology Gas – hinta (ONG)

1ONG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1781
$0.1781$0.1781
+1.07%1D
USD
Reaaliaikainen Ontology Gas (ONG) -hintakaavio
2025-08-22 05:36:54 (UTC+8)

Ontology Gas (ONG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1713
$ 0.1713$ 0.1713
24 h:n matalin
$ 0.1808
$ 0.1808$ 0.1808
24 h:n korkein

$ 0.1713
$ 0.1713$ 0.1713

$ 0.1808
$ 0.1808$ 0.1808

$ 4.59254
$ 4.59254$ 4.59254

$ 0.0393381415969
$ 0.0393381415969$ 0.0393381415969

+1.13%

+1.07%

+7.09%

+7.09%

Ontology Gas (ONG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1781. Viimeisen 24 tunnin aikana ONG on vaihdellut alimmillaan $ 0.1713 ja korkeimmillaan $ 0.1808 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ONG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.59254, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0393381415969.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ONG on muuttunut +1.13% viimeisen tunnin aikana, +1.07% 24 tunnin aikana ja +7.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ontology Gas (ONG) -rahakkeen markkinatiedot

No.458

$ 75.15M
$ 75.15M$ 75.15M

$ 752.47K
$ 752.47K$ 752.47K

$ 178.10M
$ 178.10M$ 178.10M

421.94M
421.94M 421.94M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

42.19%

2019-08-23

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

ONT

Ontology Gas-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 75.15M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 752.47K. ONG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 421.94M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 178.10M.

Ontology Gas (ONG) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ontology Gas-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.001885+1.07%
30 päivää$ -0.0356-16.66%
60 päivää$ +0.0241+15.64%
90 päivää$ -0.0252-12.40%
Ontology Gas-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ONG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001885 (+1.07%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Ontology Gas 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0356 (-16.66%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Ontology Gas-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ONG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0241 (+15.64%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Ontology Gas-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0252 (-12.40%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Ontology Gas (ONG)?

Tarkista Ontology Gas-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Ontology Gas (ONG)

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Ontology Gas on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ontology Gas-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ONG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Ontology Gas-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ontology Gas-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Ontology Gas-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ontology Gas (ONG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ontology Gas (ONG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ontology Gas-rahakkeelle.

Tarkista Ontology Gas-rahakkeen hintaennuste nyt!

Ontology Gas (ONG) -rahakkeen tokenomiikka

Ontology Gas (ONG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ONG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ontology Gas (ONG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Ontology Gas:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ontology Gas MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ONG paikallisiin valuuttoihin

1 Ontology Gas(ONG) - VND
4,686.7015
1 Ontology Gas(ONG) - AUD
A$0.276055
1 Ontology Gas(ONG) - GBP
0.131794
1 Ontology Gas(ONG) - EUR
0.153166
1 Ontology Gas(ONG) - USD
$0.1781
1 Ontology Gas(ONG) - MYR
RM0.751582
1 Ontology Gas(ONG) - TRY
7.303881
1 Ontology Gas(ONG) - JPY
¥26.3588
1 Ontology Gas(ONG) - ARS
ARS$234.034086
1 Ontology Gas(ONG) - RUB
14.347736
1 Ontology Gas(ONG) - INR
15.546349
1 Ontology Gas(ONG) - IDR
Rp2,919.671664
1 Ontology Gas(ONG) - KRW
249.09066
1 Ontology Gas(ONG) - PHP
10.185539
1 Ontology Gas(ONG) - EGP
￡E.8.634288
1 Ontology Gas(ONG) - BRL
R$0.974207
1 Ontology Gas(ONG) - CAD
C$0.247559
1 Ontology Gas(ONG) - BDT
21.660522
1 Ontology Gas(ONG) - NGN
273.999726
1 Ontology Gas(ONG) - COP
$718.143725
1 Ontology Gas(ONG) - ZAR
R.3.150589
1 Ontology Gas(ONG) - UAH
7.334158
1 Ontology Gas(ONG) - VES
Bs24.3997
1 Ontology Gas(ONG) - CLP
$172.757
1 Ontology Gas(ONG) - PKR
Rs50.395176
1 Ontology Gas(ONG) - KZT
95.700254
1 Ontology Gas(ONG) - THB
฿5.809622
1 Ontology Gas(ONG) - TWD
NT$5.437393
1 Ontology Gas(ONG) - AED
د.إ0.653627
1 Ontology Gas(ONG) - CHF
Fr0.14248
1 Ontology Gas(ONG) - HKD
HK$1.390961
1 Ontology Gas(ONG) - AMD
֏68.288883
1 Ontology Gas(ONG) - MAD
.د.م1.604681
1 Ontology Gas(ONG) - MXN
$3.339375
1 Ontology Gas(ONG) - SAR
ريال0.667875
1 Ontology Gas(ONG) - PLN
0.651846
1 Ontology Gas(ONG) - RON
лв0.774735
1 Ontology Gas(ONG) - SEK
kr1.713322
1 Ontology Gas(ONG) - BGN
лв0.299208
1 Ontology Gas(ONG) - HUF
Ft60.805121
1 Ontology Gas(ONG) - CZK
3.768596
1 Ontology Gas(ONG) - KWD
د.ك0.0543205
1 Ontology Gas(ONG) - ILS
0.60554
1 Ontology Gas(ONG) - AOA
Kz162.945471
1 Ontology Gas(ONG) - BHD
.د.ب0.0671437
1 Ontology Gas(ONG) - BMD
$0.1781
1 Ontology Gas(ONG) - DKK
kr1.145183
1 Ontology Gas(ONG) - HNL
L4.676906
1 Ontology Gas(ONG) - MUR
8.144513
1 Ontology Gas(ONG) - NAD
$3.15237
1 Ontology Gas(ONG) - NOK
kr1.813058
1 Ontology Gas(ONG) - NZD
$0.304551
1 Ontology Gas(ONG) - PAB
B/.0.1781
1 Ontology Gas(ONG) - PGK
K0.746239
1 Ontology Gas(ONG) - QAR
ر.ق0.648284
1 Ontology Gas(ONG) - RSD
дин.17.975633

Ontology Gas-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ontology Gas toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Ontology Gas-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ontology Gas”

Paljonko Ontology Gas (ONG) on arvoltaan tänään?
ONG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1781 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ONG-USD-parin nykyinen hinta?
ONG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1781. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ontology Gas-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ONG markkina-arvo on $ 75.15M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ONG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ONG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 421.94M USD.
Mikä oli ONG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ONG saavutti ATH-hinnaksi 4.59254 USD.
Mikä oli ONG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ONG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0393381415969 USD.
Mikä on ONG-rahakkeen treidausvolyymi?
ONG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 752.47K USD.
Nouseeko ONG tänä vuonna korkeammalle?
ONG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ONG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Ontology Gas (ONG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

