Harmony (ONE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Harmony (ONE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Harmony (ONE) -rahakkeen tiedot Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking. Virallinen verkkosivusto: https://www.harmony.one/ Valkoinen paperi: https://harmony.one/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.harmony.one/#/ Osta ONE-rahaketta nyt!

Harmony (ONE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Harmony (ONE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 160.93M $ 160.93M $ 160.93M Kokonaistarjonta: $ 14.69B $ 14.69B $ 14.69B Kierrossa oleva tarjonta: $ 14.69B $ 14.69B $ 14.69B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 160.93M $ 160.93M $ 160.93M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3797 $ 0.3797 $ 0.3797 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00125670166096 $ 0.00125670166096 $ 0.00125670166096 Nykyinen hinta: $ 0.010954 $ 0.010954 $ 0.010954 Lue lisää Harmony (ONE) -rahakkeen hinnasta

Harmony (ONE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Harmony (ONE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ONE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ONE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ONE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ONE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ONE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Harmony (ONE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ONE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ONE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Harmony (ONE) -rahakkeen hintahistoria ONE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ONE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ONE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ONE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ONE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ONE-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!