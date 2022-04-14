Open Loot (OL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Open Loot (OL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Open Loot (OL) -rahakkeen tiedot Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc. Virallinen verkkosivusto: https://openloot.com/ Valkoinen paperi: https://wiki.openloot.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x1F57da732A77636D913C9a75d685B26CC85DCC3A Osta OL-rahaketta nyt!

Open Loot (OL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Open Loot (OL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 22.47M $ 22.47M $ 22.47M Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 622.98M $ 622.98M $ 622.98M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 180.35M $ 180.35M $ 180.35M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.69 $ 0.69 $ 0.69 Kaikkien aikojen alin: $ 0.010004023298681924 $ 0.010004023298681924 $ 0.010004023298681924 Nykyinen hinta: $ 0.03607 $ 0.03607 $ 0.03607 Lue lisää Open Loot (OL) -rahakkeen hinnasta

Open Loot (OL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Open Loot (OL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Open Loot (OL) -rahakkeen hintahistoria OL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

