OKAMI Project (OKM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu OKAMI Project (OKM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

OKAMI Project (OKM) -rahakkeen tiedot Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts. Virallinen verkkosivusto: https://okami.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6f0e4623c17fad316f61432e873765efe5010681 Osta OKM-rahaketta nyt!

OKAMI Project (OKM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu OKAMI Project (OKM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 201.43M $ 201.43M $ 201.43M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0005 $ 0.0005 $ 0.0005 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000020143 $ 0.000020143 $ 0.000020143 Lue lisää OKAMI Project (OKM) -rahakkeen hinnasta

OKAMI Project (OKM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset OKAMI Project (OKM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OKM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OKM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OKM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OKM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OKM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään OKAMI Project (OKM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OKM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OKM-rahakkeita MEXCistä nyt!

OKAMI Project (OKM) -rahakkeen hintahistoria OKM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OKM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OKM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OKM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OKM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OKM-rahakkeen hintaennuste nyt!

