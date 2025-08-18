Lisätietoja OKM-rahakkeesta

OKM-rahakkeen hintatiedot

OKM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

OKM-rahakkeen tokenomiikka

OKM-rahakkeen hintaennuste

OKM-rahakkeen historia

OKM-osto-opas

OKM/fiat-valuuttamuunnin

OKM-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

OKAMI Project-logo

OKAMI Project – hinta (OKM)

1OKM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000023505
$0.000023505$0.000023505
+0.01%1D
USD
Reaaliaikainen OKAMI Project (OKM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:32:03 (UTC+8)

OKAMI Project (OKM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000021739
$ 0.000021739$ 0.000021739
24 h:n matalin
$ 0.00002429
$ 0.00002429$ 0.00002429
24 h:n korkein

$ 0.000021739
$ 0.000021739$ 0.000021739

$ 0.00002429
$ 0.00002429$ 0.00002429

--
----

--
----

+0.01%

+0.01%

+1.88%

+1.88%

OKAMI Project (OKM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000023505. Viimeisen 24 tunnin aikana OKM on vaihdellut alimmillaan $ 0.000021739 ja korkeimmillaan $ 0.00002429 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OKM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OKM on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.01% 24 tunnin aikana ja +1.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

OKAMI Project (OKM) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 70.88K
$ 70.88K$ 70.88K

$ 235.05M
$ 235.05M$ 235.05M

--
----

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000

BSC

OKAMI Project-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 70.88K. OKM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 10000000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 235.05M.

OKAMI Project (OKM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän OKAMI Project-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000000235+0.01%
30 päivää$ +0.000005447+30.16%
60 päivää$ -0.000016094-40.65%
90 päivää$ -0.000039914-62.94%
OKAMI Project-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään OKM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000000235 (+0.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

OKAMI Project 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000005447 (+30.16%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

OKAMI Project-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OKM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000016094 (-40.65%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

OKAMI Project-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000039914 (-62.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle OKAMI Project (OKM)?

Tarkista OKAMI Project-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on OKAMI Project (OKM)

Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts.

OKAMI Project on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja OKAMI Project-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista OKM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue OKAMI Project-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään OKAMI Project-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

OKAMI Project-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon OKAMI Project (OKM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko OKAMI Project (OKM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita OKAMI Project-rahakkeelle.

Tarkista OKAMI Project-rahakkeen hintaennuste nyt!

OKAMI Project (OKM) -rahakkeen tokenomiikka

OKAMI Project (OKM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OKM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

OKAMI Project (OKM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa OKAMI Project:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa OKAMI Project MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

OKM paikallisiin valuuttoihin

1 OKAMI Project(OKM) - VND
0.618534075
1 OKAMI Project(OKM) - AUD
A$0.00003643275
1 OKAMI Project(OKM) - GBP
0.0000173937
1 OKAMI Project(OKM) - EUR
0.0000202143
1 OKAMI Project(OKM) - USD
$0.000023505
1 OKAMI Project(OKM) - MYR
RM0.0000991911
1 OKAMI Project(OKM) - TRY
0.00096205965
1 OKAMI Project(OKM) - JPY
¥0.00347874
1 OKAMI Project(OKM) - ARS
ARS$0.03084631665
1 OKAMI Project(OKM) - RUB
0.0018940329
1 OKAMI Project(OKM) - INR
0.0020524566
1 OKAMI Project(OKM) - IDR
Rp0.3853278072
1 OKAMI Project(OKM) - KRW
0.0329201628
1 OKAMI Project(OKM) - PHP
0.0013435458
1 OKAMI Project(OKM) - EGP
￡E.0.00113975745
1 OKAMI Project(OKM) - BRL
R$0.00012857235
1 OKAMI Project(OKM) - CAD
C$0.0000324369
1 OKAMI Project(OKM) - BDT
0.0028586781
1 OKAMI Project(OKM) - NGN
0.03610579545
1 OKAMI Project(OKM) - COP
$0.09477803625
1 OKAMI Project(OKM) - ZAR
R.0.00041674365
1 OKAMI Project(OKM) - UAH
0.0009679359
1 OKAMI Project(OKM) - VES
Bs0.003220185
1 OKAMI Project(OKM) - CLP
$0.02279985
1 OKAMI Project(OKM) - PKR
Rs0.0066265296
1 OKAMI Project(OKM) - KZT
0.0126301767
1 OKAMI Project(OKM) - THB
฿0.0007676733
1 OKAMI Project(OKM) - TWD
NT$0.00071666745
1 OKAMI Project(OKM) - AED
د.إ0.00008626335
1 OKAMI Project(OKM) - CHF
Fr0.000018804
1 OKAMI Project(OKM) - HKD
HK$0.00018357405
1 OKAMI Project(OKM) - AMD
֏0.0089953635
1 OKAMI Project(OKM) - MAD
.د.م0.00021178005
1 OKAMI Project(OKM) - MXN
$0.0004409538
1 OKAMI Project(OKM) - SAR
ريال0.00008814375
1 OKAMI Project(OKM) - PLN
0.0000860283
1 OKAMI Project(OKM) - RON
лв0.00010224675
1 OKAMI Project(OKM) - SEK
kr0.0002261181
1 OKAMI Project(OKM) - BGN
лв0.0000394884
1 OKAMI Project(OKM) - HUF
Ft0.00802202145
1 OKAMI Project(OKM) - CZK
0.00049713075
1 OKAMI Project(OKM) - KWD
د.ك0.000007169025
1 OKAMI Project(OKM) - ILS
0.00008015205
1 OKAMI Project(OKM) - AOA
Kz0.02154444795
1 OKAMI Project(OKM) - BHD
.د.ب0.000008861385
1 OKAMI Project(OKM) - BMD
$0.000023505
1 OKAMI Project(OKM) - DKK
kr0.0001509021
1 OKAMI Project(OKM) - HNL
L0.00061794645
1 OKAMI Project(OKM) - MUR
0.00107488365
1 OKAMI Project(OKM) - NAD
$0.00041533335
1 OKAMI Project(OKM) - NOK
kr0.0002392809
1 OKAMI Project(OKM) - NZD
$0.00004019355
1 OKAMI Project(OKM) - PAB
B/.0.000023505
1 OKAMI Project(OKM) - PGK
K0.0000973107
1 OKAMI Project(OKM) - QAR
ر.ق0.0000855582
1 OKAMI Project(OKM) - RSD
дин.0.00237141945

OKAMI Project-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton OKAMI Project toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen OKAMI Project-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”OKAMI Project”

Paljonko OKAMI Project (OKM) on arvoltaan tänään?
OKM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000023505 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OKM-USD-parin nykyinen hinta?
OKM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000023505. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on OKAMI Project-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OKM markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OKM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OKM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli OKM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OKM saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli OKM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OKM-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on OKM-rahakkeen treidausvolyymi?
OKM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 70.88K USD.
Nouseeko OKM tänä vuonna korkeammalle?
OKM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OKM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:32:03 (UTC+8)

OKAMI Project (OKM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

OKM-USD-laskin

Summa

OKM
OKM
USD
USD

1 OKM = 0.000023505 USD

Treidaa OKM-rahaketta

OKMUSDT
$0.000023505
$0.000023505$0.000023505
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu