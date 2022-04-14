OKB (OKB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu OKB (OKB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

OKB (OKB) -rahakkeen tiedot OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB. Virallinen verkkosivusto: https://www.okx.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c Osta OKB-rahaketta nyt!

OKB (OKB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu OKB (OKB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.16B $ 4.16B $ 4.16B Kokonaistarjonta: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.16B $ 4.16B $ 4.16B Kaikkien aikojen korkein: $ 258.672 $ 258.672 $ 258.672 Kaikkien aikojen alin: $ 1.25311487482 $ 1.25311487482 $ 1.25311487482 Nykyinen hinta: $ 198.036 $ 198.036 $ 198.036 Lue lisää OKB (OKB) -rahakkeen hinnasta

OKB (OKB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset OKB (OKB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OKB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OKB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OKB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OKB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OKB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään OKB (OKB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OKB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OKB-rahakkeita MEXCistä nyt!

OKB (OKB) -rahakkeen hintahistoria OKB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OKB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OKB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OKB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OKB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OKB-rahakkeen hintaennuste nyt!

