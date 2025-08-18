Lisätietoja OKB-rahakkeesta

OKB-rahakkeen hintatiedot

OKB-rahakkeen virallinen verkkosivusto

OKB-rahakkeen tokenomiikka

OKB-rahakkeen hintaennuste

OKB-rahakkeen historia

OKB-osto-opas

OKB/fiat-valuuttamuunnin

OKB-rahakkeen spot

OKB-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

OKB-logo

OKB – hinta (OKB)

1OKB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$218.623
$218.623$218.623
+2.16%1D
USD
Reaaliaikainen OKB (OKB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:36:09 (UTC+8)

OKB (OKB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 165.366
$ 165.366$ 165.366
24 h:n matalin
$ 244.789
$ 244.789$ 244.789
24 h:n korkein

$ 165.366
$ 165.366$ 165.366

$ 244.789
$ 244.789$ 244.789

$ 139.75844256653266
$ 139.75844256653266$ 139.75844256653266

$ 1.25311487482
$ 1.25311487482$ 1.25311487482

+2.17%

+2.16%

+136.08%

+136.08%

OKB (OKB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 219.024. Viimeisen 24 tunnin aikana OKB on vaihdellut alimmillaan $ 165.366 ja korkeimmillaan $ 244.789 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OKB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 139.75844256653266, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.25311487482.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OKB on muuttunut +2.17% viimeisen tunnin aikana, +2.16% 24 tunnin aikana ja +136.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

OKB (OKB) -rahakkeen markkinatiedot

No.25

$ 4.60B
$ 4.60B$ 4.60B

$ 40.57M
$ 40.57M$ 40.57M

$ 4.60B
$ 4.60B$ 4.60B

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

ETH

OKB-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.60B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 40.57M. OKB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M ja sen kokonaistarjonta on 21000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.60B.

OKB (OKB) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän OKB-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +4.62241+2.16%
30 päivää$ +170.415+350.58%
60 päivää$ +169.533+342.55%
90 päivää$ +166.785+319.27%
OKB-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään OKB-rahakkeiden hinta muuttui $ +4.62241 (+2.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

OKB 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +170.415 (+350.58%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

OKB-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OKB-rahakkeiden hinta muuttui $ +169.533 (+342.55%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

OKB-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +166.785 (+319.27%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle OKB (OKB)?

Tarkista OKB-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on OKB (OKB)

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

OKB on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja OKB-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista OKB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue OKB-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään OKB-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

OKB-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon OKB (OKB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko OKB (OKB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita OKB-rahakkeelle.

Tarkista OKB-rahakkeen hintaennuste nyt!

OKB (OKB) -rahakkeen tokenomiikka

OKB (OKB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OKB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

OKB (OKB) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa OKB:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa OKB MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

OKB paikallisiin valuuttoihin

1 OKB(OKB) - VND
5,763,616.56
1 OKB(OKB) - AUD
A$339.4872
1 OKB(OKB) - GBP
162.07776
1 OKB(OKB) - EUR
188.36064
1 OKB(OKB) - USD
$219.024
1 OKB(OKB) - MYR
RM924.28128
1 OKB(OKB) - TRY
8,982.17424
1 OKB(OKB) - JPY
¥32,415.552
1 OKB(OKB) - ARS
ARS$287,810.67744
1 OKB(OKB) - RUB
17,644.57344
1 OKB(OKB) - INR
19,118.60496
1 OKB(OKB) - IDR
Rp3,590,556.80256
1 OKB(OKB) - KRW
306,326.9664
1 OKB(OKB) - PHP
12,525.98256
1 OKB(OKB) - EGP
￡E.10,618.28352
1 OKB(OKB) - BRL
R$1,198.06128
1 OKB(OKB) - CAD
C$304.44336
1 OKB(OKB) - BDT
26,637.69888
1 OKB(OKB) - NGN
336,959.66304
1 OKB(OKB) - COP
$883,159.524
1 OKB(OKB) - ZAR
R.3,874.53456
1 OKB(OKB) - UAH
9,019.40832
1 OKB(OKB) - VES
Bs30,006.288
1 OKB(OKB) - CLP
$212,453.28
1 OKB(OKB) - PKR
Rs61,975.03104
1 OKB(OKB) - KZT
117,690.35616
1 OKB(OKB) - THB
฿7,144.56288
1 OKB(OKB) - TWD
NT$6,686.80272
1 OKB(OKB) - AED
د.إ803.81808
1 OKB(OKB) - CHF
Fr175.2192
1 OKB(OKB) - HKD
HK$1,710.57744
1 OKB(OKB) - AMD
֏83,980.37232
1 OKB(OKB) - MAD
.د.م1,973.40624
1 OKB(OKB) - MXN
$4,106.7
1 OKB(OKB) - SAR
ريال821.34
1 OKB(OKB) - PLN
801.62784
1 OKB(OKB) - RON
лв952.7544
1 OKB(OKB) - SEK
kr2,107.01088
1 OKB(OKB) - BGN
лв367.96032
1 OKB(OKB) - HUF
Ft74,776.98384
1 OKB(OKB) - CZK
4,634.54784
1 OKB(OKB) - KWD
د.ك66.80232
1 OKB(OKB) - ILS
744.6816
1 OKB(OKB) - AOA
Kz200,387.24784
1 OKB(OKB) - BHD
.د.ب82.572048
1 OKB(OKB) - BMD
$219.024
1 OKB(OKB) - DKK
kr1,408.32432
1 OKB(OKB) - HNL
L5,751.57024
1 OKB(OKB) - MUR
10,015.96752
1 OKB(OKB) - NAD
$3,876.7248
1 OKB(OKB) - NOK
kr2,229.66432
1 OKB(OKB) - NZD
$374.53104
1 OKB(OKB) - PAB
B/.219.024
1 OKB(OKB) - PGK
K917.71056
1 OKB(OKB) - QAR
ر.ق797.24736
1 OKB(OKB) - RSD
дин.22,106.09232

OKB-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton OKB toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen OKB-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”OKB”

Paljonko OKB (OKB) on arvoltaan tänään?
OKB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 219.024 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OKB-USD-parin nykyinen hinta?
OKB -USD-parin nykyinen hinta on $ 219.024. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on OKB-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OKB markkina-arvo on $ 4.60B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OKB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OKB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M USD.
Mikä oli OKB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OKB saavutti ATH-hinnaksi 139.75844256653266 USD.
Mikä oli OKB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OKB-rahakkeen ATL-hinta oli 1.25311487482 USD.
Mikä on OKB-rahakkeen treidausvolyymi?
OKB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 40.57M USD.
Nouseeko OKB tänä vuonna korkeammalle?
OKB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OKB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:36:09 (UTC+8)

OKB (OKB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

OKB-USD-laskin

Summa

OKB
OKB
USD
USD

1 OKB = 219.024 USD

Treidaa OKB-rahaketta

OKBUSDT
$218.623
$218.623$218.623
+2.46%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu